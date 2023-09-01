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01 Eylül 2023 Cuma 15:16:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 15:16:00

AB'den dikkat çeken 'Laçın Koridoru' teklifi

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Karabağ'daki Ermenilerin durumu konusunda Azerbaycan ve Ermenistan ile temaslarını sürdürdüğü, Laçın Koridoru ve Ağdam yolunun açılması için aşamalı bir teklif sunduğu bildirildi.

AB Konseyi Başkanı'nın ofisinden yapılan açıklamada, Michel'in ekibinin son günlerde Karabağ'daki Ermenilerin bulunduğu bölgelere erişim konusunda Bakü, Erivan ve Karabağlı Ermenilerin temsilcileriyle temaslar yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada Michel'in, Laçın Koridoru ve Ağdam yolunun açılması için aşamalı bir teklif yaptığı aktarılarak, son günlerdeki görüşmelerde bu aşamaların sıralaması, hangi yoldan ne tür yükün taşınacağı gibi detayların ele alındığı ifade edildi.

AB'nin Laçın Koridoru'nun açılması gerektiğine inandığı kaydedilen açıklamada, Ağdam yolunun kullanılmasının da acil günlük ihtiyaçların giderilmesine yönelik çözümün parçası olabileceği vurgulandı.

Ayrıca Azerbaycan ile Karabağlı Ermeniler arasındaki diyaloğun karşılıklı güveni kuvvetlendirmesi gerektiği, AB'nin bu amaçla çeşitli önerilerde bulunduğu kaydedildi.

Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandıkları Laçın-Hankendi yoluna, sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açılması ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü araçlarıyla kaçak eşya taşınmasını gerekçe göstererek bir süredir kısıtlama uyguluyor.

Siviller için açık olan güzergahta ağır vasıtaların geçişine müsaade edilmiyor.

Yolun kapalı olmasını gerekçe göstererek Karabağ'daki Ermeni nüfusun "insani krizle yüz yüze kaldığını" iddia eden Ermenistan'ın gönderdiği tırlar, yaklaşık bir aydır sınırda bekletiliyor.

Egemen olduğu topraklara kendisiyle daha önceden konuşulmayan sevkiyata müsaade etmeyeceğini belirten Bakü yönetimi, Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu öneriyor.

Etiketler : AB Konseyi Başkanı Azerbaycan Laçın Koridoru ve Ağdam yolu
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