AB'den çarpıcı analiz: Türkiye olmasa Libya'ya gidemezdiniz

Avrupa Birliği (AB) hakkında haberler yapan en büyük yayın organları arasında bulunan 'EUobserver' çarpıcı bir haber/analiz yayınladı. Akşam'ın haberine göre, Analizde, Avrupalı siyasetçilerin son dönemde yoğunlaştırdığı Libya ziyaretleri ile Libya konulu konferansların, Türkiye'nin darbeci Hafter güçlerini yenilgiye uğratması sayesinde gerçekleşebildiği belirtildi.

TÜRKİYE GALİP OLDU

"Avrupa kendini Libya konusunda yanıltmamalı" başlıklı Dario Cristiani ve Karim Mezran imzalı haber/analizde, Libya ziyareti gerçekleştiren Fransa, Almanya, İtalya dışişleri bakanları ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Libya'da çözümle ilgili Berin Konferansı'nın başarılarını işaret eden açıklamalarının yanlış anlaşılmaya neden olduğu vurgulandı. Yazıda Avrupa liderlerinin, Türkiye'nin askeri müdahalesi sayesinde Hafter'in Libya'nın 'yeni Kaddafi'si olamadığına değinmedikleri ifade edildi.

SONUÇ ALAMAZDINIZ

"Avrupalılar bunu ister sevsin ister sevmesinler ancak Türkiye Hafter'i askeri olarak yenilgiye uğratmasaydı bu olumlu sonuçlar elde edilemezdi" ifadesinin kullanıldığı yazıda "Berlin Konferansı boş bir diplomatik girişim olarak kalırdı" denildi. Yazıda ayrıca diplomatik başarıların da Avrupa'da değil öncesinde aralarında Ankara'nın da olduğu başka kentlerde gerçekleştiği belirtildi.