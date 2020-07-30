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30 Temmuz 2020 Perşembe 19:18:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2020 Perşembe 19:18:00

AB'den bir ilk! Siber saldırı nedeniyle yaptırım uygulayacak

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AB'nin yaptırım uygulayacağı Rus, Çinli ve Kuzey Koreli kişi ve kuruluşlar arasında Rus Askeri İstihbarat Servisi de bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB), siber saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle Rus ve Çinli 6 kişi ile aralarında Rus Askeri İstihbarat Servisinin (GRU) de bulunduğu 3 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (OPCW) düzenlenen saldırı dahil olmak üzere 2018'deki "WannaCry", "NotPetya" ve "Operation Cloud Hopper" adı verilen siber saldırıları düzenleyen veya bunlara müdahil olanlar yaptırımlara maruz kalacak.

Yaptırımlar arasında seyahat yasağı ile varlıkların dondurulması bulunuyor. Buna ek olarak AB üyesi ülkelerin vatandaşları ile bu ülkelerdeki şirketler, listeye alınan kişi ve kuruluşlara fon sağlayamayacak.

AB Konseyinin açıklamasında, "Yaptırımlar, AB ve üyelerine yönelik kötü amaçlı siber faaliyetlerin önlenmesi, caydırılması ve bunlara cevap verilmesi için AB'nin siber diplomasi araçları içindeki seçeneklerden biridir. AB, bu aracı kullanmıştır." denildi.

AB'nin yaptırım uygulayacağı kişilerden ikisi Çinli, dördü ise Rusya vatandaşı. Listedeki kuruluşlar ise GRU'nun yanı sıra Çin'in "Tianjin Huaying Haitai Science and Technology Development Co. Ltd (Huaying Haitai)" adlı şirketi ile Kuzey Kore'den "Chosun Expo" isimli şirket.

"WannaCry" ve "NotPetya" adlı saldırılar 2018'de düzenlenmiş, bunlardan birçok ülkedeki bilgisayarlar etkilenmişti. "Cloud Hopper" isimli saldırının arkasında ise Çin'in desteklediği iddia edilen "APT10" adlı korsan grubun bulunduğu belirtilmişti. Bu saldırıda ise birçok ülkedeki şirket ve devlet kurumu hedef alınmıştı.

Bazı Batılı ülkelerin istihbarat servislerinin, çoğunlukla AB ve Batılı ülkeleri hedef alan saldırıların arkasında Çin, Rusya ve Kuzey Kore olduğuna dair raporlar hazırladığı ifade edilmişti.

AB, Rusya'yı Batı'ya yönelik siber saldırı kampanyası düzenlemekle suçlamış, Rusya bu suçlamayı reddetmişti. Rusya, Hollanda'da bulunan OPCW'ya düzenlenen saldırı için de hedef gösterilmişti. OPCW, eski Rus çifte ajan Sergei Skripal ve kızına 2018'de İngiltere'de düzenlenen sinir gazı saldırısıyla Esed rejiminin kimyasal silah kullandığına dair iddiaları soruşturuyordu.

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