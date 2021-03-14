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14 Mart 2021 Pazar 19:25:00 - Güncelleme:14 Mart 2021 Pazar 19:25:00

AB'den aşı itirafı! 'Hatalar yaptık'

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının hem geç hem de yetersiz sayıda sipariş edilmesi ile ilgili "hatalar yaptıklarını" söyledi.

Timmermans, Alman Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, bir süredir kendilerine yöneltilen, Kovid-19 aşılarının hem geç hem de yetersiz sayıda sipariş edildiği yönündeki eleştirileri değerlendirdi.

Timmermans, "Hem Brüksel'de hem de üye devletlerde aşı siparişi verirken hatalar yapıldığı doğrudur." ifadesini kullandı.

Timmermans, vatandaşların, aşının olabildiğince çabuk temin edilmesini istemelerini anlayışla karşıladıklarını belirterek, "AB olarak, ortak değerlerimiz temelinde hareket etmezsek ve aşıyı yalnızca en zenginler karşılayabilirse, bu sadece yoksul ülkeler için değil, herkes için bir sorun olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının sona ermesinin ardından bir durum değerlendirmesi yapmaya hazır olduklarını kaydeden Timmermans, "Ancak mevcut durumda, tüm Avrupa'nın aşıyı temin etmesi en önemli konu. Normal hayatımıza geri dönmenin ön koşulu budur. Benim için bu, ailemi tekrar ziyaret edip torunuma sarılabileceğim anlamına geliyor. Milyonlarca Avrupalı da aynı şekilde düşünüyor." ifadelerini kullandı.

AB üyesi bazı ülkeler, AB'yi, Kovid-19 aşılarını hem geç hem de yetersiz sayıda sipariş etmekle eleştiriyor.

AB İlaç Ajansı EMA'nın Biontech-Pfizer, Moderna, Astrazeneca ve Johnson-Johnson firmalarının geliştirdiği aşılara geç onay vermesi de diğer bir eleştiri konusu olarak öne çıkıyor.

Etiketler : avrupa birliği aşı koronavirüs
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