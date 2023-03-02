VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek"
AFAD'dan depremden etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor
Papağan dostuyla enkazda tanıştılar
Depremzede çocukların dünyasını renklendiriyor
İznik Gölü kuruyor! Çekilme korkutucu boyuta ulaştı
Mucize adası Bali'yi seviyoruz
Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı!
Hayallere sanatsal dokunuş
Hürrem Erman bana babalık yaptı
iPhone 15'te butonlar dokunmatik olacak
Sahiplerine kavuşacakları günü bekliyorlar
İki ülkenin iyilik elçisi
Oscar dağıtacaklar
Tom Sizemore hayatını kaybetti
Billie Eilish: Sosyal medya kullanmıyorum
Keyfi yok
Gün birlik olma günü
Hırkanın geliri depremzedelere
1 milyon seyirciyle komedi rekoru
Gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sözünü hatırlattı
Yunanistan'dan deprem bölgesi için yardımlar sürüyor
Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama
Pakistan'da polis eski Başbakan Han'ı gözaltına almak için evine gitti
02 Mart 2023 Perşembe 17:45:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 17:45:00

AB'den Almanya'nın kapanacak kömür santrallerine tazminat ödeme planına soruşturma

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB), Almanya'nın kömürden çıkış programı kapsamında enerji şirketi RWE'ye 2,6 milyar avro tazminat ödeme planını soruşturuyor.

AB Komisyonu, Almanya'nın linyit yakıtlı elektrik santrallerini erken kapatma planlarına yönelik soruşturmanın derinleştirildiğini açıkladı.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun 2021 yılında Almanya'nın enerji şirketleri RWE ve LEAG'a linyit yakıtlı elektrik santrallerini erken kapatmaları karşılığında tazminat ödeme planının kamu destek kurallarına uygun olup olmadığını değerlendirmek üzere soruşturma başlattığı anımsatıldı.

Özellikle enerji firmalarının kar kayıpları ve ek maden rehabilitasyon maliyetlerini kapsayan tazminat ödemelerinin orantısı konusunda şüpheler nedeniyle soruşturma açıldığı hatırlatılan açıklamada, Almanya'nın geçen yıl kömürden daha hızlı çıkış için firmalarla yeni anlaşma yaptığı ve önceki tazminat hesaplama yönetimini değiştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Almanya'nın RWE'ye verilecek 2,6 milyar avroluk tazminat miktarını değiştirmediğine işaret edilerek, bu nedenle Komisyon'un devam eden soruşturmasının kapsamını genişletmeye karar verdiği bildirildi.

Komisyon'un ön görüşünün Almanya'nın RWE'ye tazminatının kamu yardımı teşkil etmeye devam ettiği yönünde olduğuna dikkati çekilen açıklamada, söz konusu tazminatın orantılı olup olmadığının inceleneceği kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Etiketler : ab almaya avrupa soruşturma kömür

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX