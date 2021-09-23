AB'de derin çatlak: Bu hıyanet!

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23 Eylül 2021 Perşembe 09:02:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 09:47:00

AB'de çatlak! Macaristan Başbakanı Orban'dan sert tepki: Bu hıyanet

Kaynak: AA

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Çekya Başbakanı Andrej Babiş, AB'nin sığınmacı politikasına tepki göstererek, "Bu hıyanet" ifadesinde bulundu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Afgan sığınmacılara izin verilmesini savunan Avrupa Birliği (AB) yöneticilerinin "ihanet" içinde olduğunu söyledi.

AA'da yer alan habere göre Orban, Çekya Başbakanı Andrej Babiş ile sığınmacıların girişini engellemek için Macaristan-Sırbistan sınırına çekilen tel örgünün bulunduğu bölgeyi ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki dönemde Afganistan'ı terk eden kişilerin Macaristan'a girmek isteyeceğini belirten Orban, bu yüzden sınırlarda sığınmacı baskısının artacağını savundu.

Orban, ülke sınırına çekilen tel örgülerin güçlü olduğunu ve ihtiyaç halinde daha fazla insan gücünün bölgeye aktarılacağını vurgulayarak, "Zayıf nokta Brüksel. Çünkü kendisi (AB), Afganistan'dan gelmek isteyen kişilerin girişine izin verilmesini istiyor. Bu hıyanet." dedi.

Avrupa'nın içlerinde herkes daha güvenli yaşayabilsin diye sınırda binlerce kişinin çalıştığını aktaran Orban, "Brüksel ise Macaristan'a ve Avrupalılara ihanet ediyor. Biz burada, tüm Avrupa'yı koruyoruz ve umarım Afganistan'dan buraya insanların getirilmesi planını durdurmayı başarırız." diye konuştu.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş ise, AB'nin, insan kaçakçılarına karşı mücadele etmesi ve sığınmacı akınını Avrupa'nın dışında durdurması gerektiğini savundu.

Avrupa'da sığınmacı konusunda genel duruşun da değiştiğini öne süren Babiş, deniz sınırlarının korunmasına da daha fazla önem verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Etiketler : Macaristan Başbakanı AB Afganistan Viktor Orban
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