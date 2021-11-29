VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
HDP binasında "arka kapı" detayı: "Bütün dünya bunların ne yaptığını görsün"
4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'ne sayılı günler kaldı
"80 gün gibi rekor sürede tamamladık"
DSÖ'den dünyaya kötü haber! Başa dönüyoruz
İmamoğlu bir konuda daha yalan söyledi
ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye skandal destek!
Dünyaya çivi çaktı!
TSE TOGG'a omuz verecek!
Moderna Omicron aşısı ne zaman çıkacak?
Heyecanlandıran haber! Türkiye'ye petrol müjdesi!
Putin amacına ulaşmak için her şeyi yapmaya hazır!
Türkiye'nin yanı başında kirli plan!
Asgari ücrette 2022 maaşına yüksek zam formülü!
Vahşetin altından yasak aşk çıktı
İngiltere'ye çağrı yaptılar: Sorumlulukları üstlen
Çocuk kaçıran YPG'ye isyan!
Keyfi kaçtı
Berrak korktu
Gönlünde tarihi proje yatıyor
5 ayda 3. ayrılık
İhaneti affetti
Podyuma anne olarak dönüyor
Çekimler tamamlandı
Neşeli Hülya
29 Kasım 2021 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:29 Kasım 2021 Pazartesi 12:00:00

ABD'den YPG'ye 100 araçlık destek skandalı!

Kaynak: Sabah

ABONE OL

ABD, terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeye devam ediyor. Son olarak, Irak'tan Suriye'nin Haseke vilayetine 100'den fazla araçtan oluşan iki bölük askeri konvoy gönderildiği ortaya çıktı.

Terör örgütü YPG, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin gölgesi altında varlığını sürdürmeye devam ediyor. Özellikle ABD'nin Suriye'den çekileceğini duyurmasından sonra bölgede terör oluşumunun yok alacağına dair beklentiler vardı. Ancak bu beklentiler boşa çıktı.

Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki petrol zengini bölgelerdeki varlığını sürdüren ABD ordusu, Irak'tan Suriye'nin Haseke vilayetine 100'den fazla araçtan oluşan iki bölük askeri konvoy gönderdi.

LOJİSTİK MALZEMELER

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, konvoylarda içeriği bilinmeyen konteynerlerde 'lojistik malzemeler' bulunuyor.

100 ARAÇ 2 KONVOY HALİNDE YOLA ÇIKTI

İlk konvoyda 60 araç, ikinci konvoyda ise 40 aracın bulunduğu belirtilirken, araçların Irak'tan Suriye topraklarına el Velid geçiş kapısından girdiği kaydedildi. Konvoylara da çok sayıda zırhlı araç eşlik etti.

Etiketler : SANA Terör örgütü YPG ABD
‘Destan'sı başlangıç

‘Destan'sı başlangıç
Torun özlemi

Torun özlemi
Duygusal kutlama

Duygusal kutlama
"Bütün mal varlığım feda olsun"

"Bütün mal varlığım feda olsun"
Evleniyor

Evleniyor
Villa davasında mutlu son

Villa davasında mutlu son
Sokakta buldu sahiplendi

Sokakta buldu sahiplendi
Romantik çift

Romantik çift
"Son sözü Pelin söyler"

"Son sözü Pelin söyler"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER