ABD'den yeni tehdit

Rusya'dan Türkiye’ye yapılacak olan S-400 hava savunma sistemi teslimatına kısa bir süre kala, ABD yönetimi tehditlerini sürdürüyor. Trump yönetiminin, teslimatın yapılmasının ardından uygulamaya koymak üzere Türkiye’ye yönelik 3 yaptırım paketi üzerinde çalışma yaptığı iddia edildi. Bloomberg’in üst düzey ABD’li isimlere dayandırdığı haberine göre, üzerinde durulan en ağır şartlara sahip yaptırım paketi, Türkiye ekonomisinin zora sokulmasına yönelik maddeleri içeriyor.

SAVUNMA SANAYİİ HEDEFTE

Haberde, ABD yönetiminin en çok destek verdiği seçeneğin, Türkiye'nin stratejik savunma sanayii şirketlerinin hedef alınmasına yönelik paket olduğu belirtildi. Yaptırımların uygulanmaya başlanması durumunda, Türkiye’deki savunma sanayii şirketlerinin ABD finansal sistemine erişimi kesilecek ve bu ülkeyle parça alım satımı yapılamayacak.