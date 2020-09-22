  • BIST
    1096.16
  • Dolar
    7,6645
  • Euro
    8,9796
  • Altın
    468,2110
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Suudi Arabistan'dan umre kararı! 1 Kasım'da başlıyor
Bakan Selçuk MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti
Lübnan'da 'Maliye Bakanlığı'nın Şiilere verilmesi' tartışmaları sürüyor
Fransız mahkemesinden mültecilere gıda dağıtımı yasağına onay
Koronavirüsten öldü, gömüldükten sonra tabutu yakıldı
ABD'den Yemenli Husiler'e 'ateşkes' çağrısı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan koronavirüs açıklaması!
Fransa'da son 24 saatte 10 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
Ürdün Kralı Abdullah: Adil ve kalıcı barışın tek yolu bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır
KKTC, Türkiye ile AB'nin Doğu Akdeniz görüşmelerinden memnun
Afrika Birliğinden dünyaya "faizleri askıya alın" çağrısı
Kayseri'de çöp toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Trump ve Biden'ın ilk canlı yayın tartışmasının konuları belli oldu
İstanbul'da silahlı saldırı: 3 yaralı
Ruhani: Hegemonya ve tahakküm devri geride kalmıştır
Beyaz Saray Sözcüsü'nden Çin Devlet Başkanı'nın BM'deki ABD eleştirisine yanıt
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki
Başkan Erdoğan-Macron görüşmesinde, bölgesel gelişmeler ele alındı
Selçuk Bayraktar'ın başlattığı kampanyada hediye edilecek tablet sayısı 81 bine ulaştı
Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirileri, BM'de İsrail Büyükelçisi'ne salonu terk ettirdi
Sivasspor'dan öğrencilere destek
ABD Ticaret Bakanı Ross, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Şehit polis memuru Onur Küçük son yolculuğuna uğurlandı
22 Eylül 2020 Salı 23:39:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 23:39:00

ABD'den Yemenli Husiler'e 'ateşkes' çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, uluslararası topluma Yemen'deki artan insani krizi hafifletmek adına finansal bağış çağrısında bulundu.

ABD yönetimi, Yemen'deki Husiler'e saldırılarını durdurması ve Birleşmiş Milletler öncülüğündeki insani yardım geçişlerine izin vermesi konusunda çağrıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Yemen'deki gelişmelere ilişkin yazılır açıklama yayımladı.

Ortagus, açıklamasında ABD olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri Kuveyt, İsveç ve Almanya ile görüşme gerçekleştirdiklerini ve Yemen'deki iş savaş ile yaşanan insani krizi ele aldıklarını belirtti.

Uluslararası toplumdan Yemen'de artan insani krizi hafifletmek adına kendilerine düşen finansal bağışı yapmalarını istediklerini ifade eden Ortagus, "Ayrıca Husilerin insani yardım çabalarını engellemekten vazgeçmesini ve Sana’a havaalanının BM ve insani uçuşlara açılmasını talep ettik." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra Ortagus, İran'ın BM ambargosunu delerek Husilere silah yardımında bulunmasından son derece rahatsızlık duyduklarını dile getirerek, Husiler'in Suudi Arabistan'a ve sivillerin yoğunlukta olduğu bölgelere düzenlediği saldırılara son vermesi gerektiğini vurguladı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Yemen Heyeti, 9 Eylül'de açıkladığı raporunda başta Fransa, ABD, İngiltere ve Kanada gibi Batılı ülkelerle İran'ın Yemen'de çatışan taraflara silah tedarik ettiğini belirtmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER