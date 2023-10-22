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ABD'den vatandaşlarına, "Irak'a seyahat etmeyin" uyarısı
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22 Ekim 2023 Pazar 21:24:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 21:24:00

ABD'den vatandaşlarına, "Irak'a seyahat etmeyin" uyarısı

Kaynak: AA

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ABD, vatandaşlarına "Terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç huzursuzluk ve NATO Irak Misyonu'nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle Irak'a seyahat etmeyin." uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Irak'a yönelik seyahat tavsiyesinin güncellendiği bildirildi.

Açıklamada, kritik görevlerde bulunmayan personele, ABD'nin Erbil Büyükelçiliğinden ve Erbil Başkonsolosluğundan ayrılmalarının emredildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç huzursuzluk ve NATO Irak Misyonu'nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle Irak'a seyahat etmeyin." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD karşıtı milislerin, Irak genelinde vatandaşlarını ve uluslararası şirketleri tehdit ettiği belirtildi.

Etiketler : IRAK ABD SEYAHAT UYARISI
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