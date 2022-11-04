VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir'de otobüs minibüsle çarpıştı: 17 yaralı
Ordu'da elma ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
Kalın: KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olarak katılacak
ABD'den Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık ek yardım
Bakan Kirişci'den 'gıda güvenliği' vurgusu
Bakan Dönmez: Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturmanın adımlarını atıyoruz
Togg'dan yeni paylaşım: İşte akıllı cihazların üretim aşaması
Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
Bakan Koca: TUS'ta yerleşme oranı yüzde 99
Biden: Cumhuriyetçiler Kongre'de çoğunluğu kazanırsa beni azledecekler
Litvanya Cumhurbaşkanı'ndan 'Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki önemli rolüne' vurgu
İşten çıkarmalara başlayan Twitter, ofislerini geçici olarak kapattı
Ovit Tüneli'nde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek tüpten sağlanıyor
Zelenskiy kritik altyapıların korunmasına ilişkin kararname imzaladı
Ünlü şakacı Mustafa Karadeniz'ın acı günü!
Bakan Kurum: Şu an sahada devam eden 20 milyar liralık yatırımımız var
Musk'tan 'Twitter' açıklaması: Gelirinde büyük düşüş yaşandı
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Bakan Koca, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli ile ilgili acı haberi duyurdu
KKTC'den ABD'nin 'Kıbrıs' açıklamalarına tepki: Çözüm beyanları inandırıcı değil
Altun: Dezenformasyondan arınmış bir kamusal alana ihtiyacımız var
Yunanistan bölgede art arda tatbikata hazırlanıyor
Putin: Herson'da yaşayanların tehlikeli alanlardan çıkarılması gerekiyor
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
04 Kasım 2022 Cuma 23:10:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 23:10:00

ABD'den Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık ek yardım

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığı Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi kapsamında Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık ek silah ve ekipman yardımı yapacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, yaklaşık 400 milyon dolarlık paketin, acil ihtiyaçların yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin uzun vadede savunma kapasitesini geliştireceğine dikkati çekildi.

Açıklamada, yardım paketinde, HAWK hava savunma füzelerinin gelecekte yenilenmesi için finansman, gelişmiş optik, iletişim ve zırh paketlerine sahip 45 yenilenmiş T-72B tank, 1100 Phoenix Ghost Taktik İnsansız Hava Sistemi, 40 zırhlı nehir teknesi, 250 M1117 zırhlı araçlarını yenilemek için finansman, taktiksel güvenli iletişim sistemleri ve gözetleme sistemleri, eğitim, bakım ve idame için finansman bulunduğu bilgisine yer verildi.

İspanya, daha önce Ukrayna'ya HAWK füzelerini vermişti.

"45 İLAVE T-72B TANKI SAĞLANACAK"

ABD'nin bu pakette verdiği yenileme finansmanının da İspanyol HAWK füzelerinin yenilenmesi için kullanılacağı belirtilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Bu pakete dahil olan yenilenmiş T-72B tankları, Hollanda ve Çekya ile üçlü, koordineli bir çalışmanın parçasıdır. ABD'nin yanı sıra Hollanda ve Çekya Savunma Bakanlığının desteği ve Çekya endüstrisi ile işbirliği ile 45 ilave T-72B Tankı sağlanacak."

ABD Ukrayna'ya, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) kapsamının yanı sıra Başkanlık Kararnamesi ile ABD ordusunun envanterinden de silah sağlıyor.

Biden yönetiminin göreve gelmesinden bu yana ABD Ukrayna'ya toplamda 18,9 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı yaptı.

Etiketler : Pentagon ABD ukrayna Biden
Kafa karıştıran poz

Kafa karıştıran poz
‘Krem ve karamel'

‘Krem ve karamel'
Yaş farkı şaşırttı

Yaş farkı şaşırttı
1,5 milyonluk imaj

1,5 milyonluk imaj
2 Milyonluk 'VİP' hayat

2 Milyonluk 'VİP' hayat
Benden nefret eden çok insan var

Benden nefret eden çok insan var
Kokulu defile

Kokulu defile
Güven veren aşk gezide başlamış

Güven veren aşk gezide başlamış
15'inci yıla Türkiye turu

15'inci yıla Türkiye turu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX