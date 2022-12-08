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08 Aralık 2022 Perşembe 22:02:00 - Güncelleme:08 Aralık 2022 Perşembe 22:02:00

ABD'den Türkiye açıklaması: Süreci destekliyoruz

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda önemli güvenlik kaygılarını ortaya koyduğunu, bu kaygıları gidermek için sürecin etkili şekilde kullanıldığını ve kısa zamanda iki ülkeyi NATO üyesi olarak göreceklerinden emin olduğunu söyledi. Ayrıca Blinken, Türkiye'nin kaygılarının giderilmesi sürecine destek verdiklerini belitti.

Blinken, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Havisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüşmesinin ardından mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO müttefikleri olmaya hazır olduğunu belirten Blinken, iki ülkenin birliklerinin, Kosova, Afganistan, Irak ve Libya'da ABD ve NATO kuvvetleriyle görev yaptığını hatırlattı.

Blinken, "Her ikisi de NATO'nun 'barış için ortaklık' ve NATO'nun 'güçlendirilmiş fırsat ortaklığının' üyesidir. Bu, açık bir dille ifade etmek gerekirse, ordularının İttifak kuvvetleriyle neredeyse sorunsuz bir şekilde çalıştığı demektir." dedi.

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyelik sürecini geciktirdiği iddialarına yanıt veren Blinken, daha önce hiçbir NATO üyelik sürecinin bu iki ülkenin üyelik süreci kadar hızlı ilerlemediğini ve sürecin uygun bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Blinken, şunları söyledi:

"Türkiye bu süreçte önemli güvenlik kaygılarını dile getirdi. Ve süreç, bu endişeleri gidermek için etkin ve verimli bir şekilde kullanılıyor. Her iki ülke de bu endişeleri somut adımlarla gidermek üzere Türkiye ve NATO'yla angajman kurmayı başardı. Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri gidermek için iki ülkenin somut adımlar attığını gördük. Bu yüzden bunun ilerleyeceğinden eminim. Uygun bir süreçte ilerliyor ve çok yakında onları üye olarak göreceğiz."

ABD'nin bu konuya neden daha fazla müdahil olmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Blinken, bunun ABD ile Türkiye arasında ikili bir mesele olmadığını ve ABD'nin konuyu ikili bir meseleye dönüştürmeyeceğini söyledi.

ABD'li bakan üye alımlarında tüm ittifakın sürece dahil olduğunu ve Türkiye'nin kaygılarının giderilmesi sürecine destek verdiklerini belitti.

Blinken ayrıca Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu ve bunu anladıklarını ifade etti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Havisto ise Bükreş'teki NATO dışişleri bakanları toplantısında İsveç ile birlikte hem Türkiye hem de Macaristan ile üyelik sürecini görüştüklerini dile getirdi.

Gelecekte müttefik olarak Finlandiya'nın, NATO'nun güvenliğe 360 derecelik yaklaşımını benimsediğini belirten Haavisto, "Tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ciddiye alıyoruz." dedi.

Madrid'deki NATO Zirvesi'nde üçlü çalışma grubu kurduklarını ve bu grubun bir kez Stockholm'de bir kez Helsinki'de olmak üzere uzmanlar düzeyinde toplandığını hatırlatan Finlandiyalı Bakan, "Bu toplantılar çok iyi oldu. Birçok konu netleştirildi. Türkiye'nin terörle ilgili kaygısına gelince, bir örgüt olarak PKK, Finlandiya ve İsveç dahil olmak üzere tüm Avrupa'da yasaklanmış bir örgüttür. Dolayısıyla, üçlü muhtırada belirtilen hususlar büyük ölçüde yerine getirilmiştir." diye konuştu.

Halen Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) bu konuyu ele alacağı net tarih ve net planının olmadığını ve Türkiye'nin de yakında seçime gideceğini belirten Haavisto, umutlarının Türkiye'nin bir an önce adım atması olduğunu belirtti.

İsveç Dışişleri Bakanı Billström de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede üçlü muhtıra kapsamında Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri ele aldıklarını belirtti.

Billström, "Ama şu da anlaşılmalıdır, bu muhtıranın şartlarının yerine getirilmesi İsveç'te anayasa, mevzuat ve hukuk kurallarının temel ilkeleri çerçevesinde gerçekleşmelidir. Bu da Türk hükümetinin çok iyi bildiği bir şeydir. Bu sınırlar içinde her şey yerine getirilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İsveçli Bakan, yakında Ankara'yı ziyaret edeceğini ve Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki varlığına ilişkin kaygılarını ve muhtıranın gereklerinin yerine getirilmesini görüşeceklerini söyledi.

Etiketler : türkiye abd nato Antony Blinken
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