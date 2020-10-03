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03 Ekim 2020 Cumartesi 14:11:00 - Güncelleme:03 Ekim 2020 Cumartesi 14:11:00

ABD'den teröre skandal destek! YPG/PKK'lı teröristlere 400 milyon dolarlık destek

Kaynak: AA

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Washington yönetimi, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdürüyor. ABD, terör örgütüne büyük bölümü güvenlik ekipmanından oluşan 400 milyon dolar değerinde yardım aktarıyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK'ya bağlı sözde güvenlik güçlerine 400 milyon değerinde yeni bir destek programı başlattı.

YPG/PKK'ya geçen ay ulaşmaya başlayan destek paketinin büyük bölümü askeri amaçlar için kullanılacak.

Yılbaşına kadar sürecek program kapsamında, örgüt mensuplarına bomba keşif cihazları, parmak izi takip cihazları ve polisiye ekipmanları teslim ediliyor.

Program dahilinde örgütün işgal ettiği bölgelerde ihtiyaç duyduğu güvenlik ekipmanı ve malzemelerin sağlanmasının yanı sıra çok sayıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kitinin de örgüte teslimine başlandı.

Söz konusu program, terör örgütünün işgal ettiği bölgelerdeki iç güvenlik mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

AA'NIN SORUSUNA "İNSANİ YARDIM YANITI"

AA muhabirleri, terör örgütüne destek programını ABD Dışişleri Bakanlığına sordu.

Bakanlığın yazılı yanıtında, şu ifadelere yer verildi:

"Bu fonların hiçbiri güvenlik güçlerine aktarılmayacaktır. Kısa süre önce açıklanan 720 milyon dolarlık paranın tamamı ise insani yardım içindi. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye içindeki ve bölgedeki Suriyelilere bu insani yardımları, sahadaki deneyimli ve güvenilir ortaklar olan uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla sağlıyor."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 25 Eylül'de ABD yönetimi olarak Suriye'ye 720 milyon dolar ekstra insani yardım yapacaklarını duyurmuştu.

ABD, eğitim programları kapsamında terör örgütüne, defalarca askeri eğitim, ekipman ve silah desteği sunmuştu.

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