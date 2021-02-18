  • BIST
    1540.59
  • Dolar
    7,0001
  • Euro
    8,4415
  • Altın
    401,1070
İstanbul
1 / 5
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Atina'da Çeşme yaygarası: Türkiye'nin adımıyla endişelendiler
Bugün hava nasıl olacak? Kritik uyarı geldi
Türklerin verdiği ilanı hazmedemediler!
NATO'dan Türkiye açıklaması: Çok önemli müttefik
Test çekti: Rum tarafının şartlarına boyun eğecek değiliz
ABD'den tepki çeken sessizlik! PKK sorusuna cevap veremedi
TSK personeline ilişkin kanun teklifinin ilk 8 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Pankartlı evlilik teklifi
Mide hastalıkları da ağız kokusu yapar
Kilolarından kurtulurken şampiyon oldu
İdrar kaçırma, şeker hastalığı belirtisi olabilir
Günlük Burç Yorumları Uzman Astrolog Özlem Recep
Kovid-19 korkusu diş sorunlarını arttırdı
Etkinlik ve oyunlarda çocuğunuzu gözlemleyin
Nemli maske koruyuculuğunu kaybediyor
'Kovid-19 aşısında öncelik' iddiasıyla dolandırıcılığa karşı uyarı
Endonezya'dan Türk yapımı İHA'lara övgü
Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi
İstanbul dahil 5 ilde yüz yüze eğitime verilen ara uzatıldı
Başkan Erdoğan: Mart ayı başında kademeli normalleşme başlıyor
Çad'ın güneyinde çobanlarla çiftçilerin çatışmasında 35 kişi öldü
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bini geçti
Bir övgü daha... "Dünya için güzel bir örnek"
18 Şubat 2021 Perşembe 08:07:00 - Güncelleme:18 Şubat 2021 Perşembe 08:07:00

ABD'den tepki çeken sessizlik! PKK sorusuna cevap veremedi

Kaynak: AA

ABONE OL

Pentagon Sözcüsü John Kirby, YPG/SDG'nin Türkiye'nin PKK operasyonlarına yönelik açıklamalarına karşı sessiz kaldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin desteklediği YPG/SDG'nin Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına karşı açıklama yapmasından kaygı duyup duymadığını ifade etmekten kaçındı.

Kirby, günlük basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin, "Türkiye Kuzey Irak'ın dağlık bölgelerinde PKK'ya yönelik operasyon düzenliyor. Ancak Suriye'deki SDG örgütü, Türkiye'nin operasyonlarına karşı kaygı ve kınama açıklamalarında bulunuyor. Amerikan halkının vergileri ile desteklenen bir grubun tanımlı bir terör örgütüne destek açıklamaları yapması bu kurumu hiç mi kaygılandırmıyor?" sorusuna, Kirby doğrudan yanıt vermekten kaçındı.

ABD'nin Irak ve Suriye'deki operasyonlarının sadece halen devam etmekte olan DEAŞ ile mücadeleye odaklı olduğunu ifade eden Kirby, "Uzun zamandır dediğimiz gibi DEAŞ'ı yenmenin ve DEAŞ ile mücadelenin en iyi sürdürülebilir yolu yerel güçlerle çalışmaktır. Bizim de ana odağımız bu." demekle yetindi.

Muhabirin, "DEAŞ ile mücadele bu açıklamaları yapmayı meşrulaştırıyor mu?" sorusunu ise Kirby, "Burada münferit gruplara girmeyeceğim. Biz Suriye'de yerel Suriye Demokratik Güçleri ile çalışıyoruz ve bu değişmedi." diyerek geçiştirmeye çalıştı.

ABD, 2015'ten itibaren terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile iş birliği yapmaya başlamıştı.

Türkiye'nin bu ilişkiye itirazı ve Washington'un da tavsiyesi üzerine terör örgütü YPG/PKK, adını "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) diye değiştirmişti.

ABD, 2015'ten bu yana SDG ismini kullanan YPG/PKK'ya binlerce tır silah ve ekipmanın yanı sıra örgütün saflarında çatışan militanlara da maaş veriyor.

Etiketler : Pentagon ABD 2015 PKK DEAŞ John Kirby
Köyde karantina

Köyde karantina
Şarkıcılık da onun aşkı

Şarkıcılık da onun aşkı
Hakan Altun: 2021'de yine yalnızım

Hakan Altun: 2021'de yine yalnızım
Herkes kendi acılarını bulacak

Herkes kendi acılarını bulacak
Gülben Ergen: Dadı dizisinden para kazanamadım

Gülben Ergen: Dadı dizisinden para kazanamadım
Türkiye'de Kendall'dan daha güzelleri var!

Türkiye'de Kendall'dan daha güzelleri var!
Nükhet Duru: Sosyal medya yokken mutluydum

Nükhet Duru: Sosyal medya yokken mutluydum
Ece ve İsmail YK düeti geliyor

Ece ve İsmail YK düeti geliyor
‘En Güzeli' akustik

‘En Güzeli' akustik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER