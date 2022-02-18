Suriye'de skandal tatbikat!

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18 Şubat 2022 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 17:00:00

ABD'den Suriye'de sinsi plan! ABD askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler Suriye'de tatbikat yapıyor

Kaynak: AA

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Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Deyrizor ilinin kuzeybatısında terör örgütüyle ortak silahlı tatbikat düzenliyor. ABD askerleri, Aralık 2021'de de Ebu Haşeb Çölü'nde YPGK/PKK'lı teröristlerle ortak silahlı tatbikat yapmıştı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD askerleri Deyrizor'un kuzeybatı kırsalında yer alan Ebu Haşeb Çölü'nde bulunan sanayi bölgesi ve çevresinde sabah saatlerinde YPG/PKK'lı teröristlerle ortak silahlı tatbikat başlattı.

Ortak tatbikat, savaş uçağı ve helikopterlerin yanı sıra birkaç tank ve zırhlı araçların katılımıyla yapılıyor.

Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinden bazı askerlerin de katıldığı tatbikatta, teröristlere havan topu, topçu atışları ve güdümlü anti-tank füzelerinin kullanımı hakkında da eğitim verilecek.

ABD askerleri, Aralık 2021'de de Ebu Haşeb Çölü'nde YPGK/PKK'lı teröristlerle ortak silahlı tatbikat yapmıştı.

- TERÖRİSTLERE DAHA ÖNCE VERİLEN EĞİTİMLER

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD ve Fransa, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli askeri eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.

Haseke'deki bazı ABD üslerinin yanı sıra Abdülaziz Dağı ve Spor Kompleksi bölgesi ile Deyrizor'daki Ömer Petrol Sahası bölgesi eğitim alanına dönüştü.

Daha önceki eğitimlerde, silahların kullanımı, insansız hava araçlarının (İHA) belirlediği mevkileri karadan ele geçirme, havan topu saldırısı, topçu atışı, havadan indirme ve üslere saldırıları engelleme yöntemleri teröristlere uygulamalı anlatılmıştı.

Haseke'de ABD helikopterleri için pist görevi gören spor kompleksinde de YPG/PKK'lı teröristlere uygulamalı havadan indirme eğitimleri veriliyor.

Suriye'de halihazırda ABD himayesinde hareket eden Fransız askerleri ise YPG/PKK'lı teröristlere topçu atışı eğitimleri vermişti.

Böylelikle, ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

Etiketler : ABD askerleri YPG/PKK SURİYE
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