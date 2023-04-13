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ABD'den sosyal medya şirketlerine 'sorumluluk' hatırlatması
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13 Nisan 2023 Perşembe 20:38:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 20:38:00

ABD'den sosyal medya şirketlerine 'sorumluluk' hatırlatması

Kaynak: AA

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Beyaz Saray, Pentagon'dan sızan belgelerin ardından sosyal medya şirketlerinin, platform içerik ve politikaları kapsamında sorumlu olduklarını hatırlatarak, şirketleri kamu güvenliği ve ulusal güvenlik için zararlı olan materyallerin dolaşımını kolaylaştırmaktan kaçınmaya teşvik ettiklerini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın resmi temasları kapsamında bulundukları İrlanda'nın başkenti Dublin'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) sızan belgelerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktaran Jean-Pierre, Pentagon'un hassas bilgilere erişimi daha da kısıtlamak için adımlar attığını söyledi.

Jean-Pierre, sosyal medya şirketlerinin, kullanıcılarına ve ülkeye karşı sorumlulukları olduğunu düşündüklerini vurgulayarak, sızıntıyla ilgili özel olarak konuşmaktan kaçınsa da "Normalde şirketleri, kamu güvenliği ve ulusal güvenlik için zararlı olan materyallerin dolaşımını kolaylaştırmaktan kaçınmaya teşvik ediyoruz." dedi.

"NPR BAĞIMSIZ BİR HABER KURULUŞU"

Jean-Pierre, ABD'de kamu bağışlarıyla fonlanan Ulusal Halk Radyosunun (NPR), sosyal medya platformu Twitter'ın hesaplarına "devlete bağlı medya" ifadesini eklemesi nedeniyle platformdaki paylaşımlarını durdurması hakkında da konuştu.

Sosyal medya şirketlerinin kendi bağımsız kararlarını verdiklerine işaret eden Jean-Pierre, "NPR, bağımsız bir haber kuruluşudur. Bu açık. Haberlerini takip edenler, gerçekten bağımsız bir haber kuruluşu olduğunu anlar." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Beyaz Saray Jean-Pierre sosyal medya

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