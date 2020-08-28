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28 Ağustos 2020 Cuma 08:14:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 08:20:00

ABD'den Rusya'ya Suriye suçlaması: Tehlikeli ve kabul edilemez olduğunu ilettik

Kaynak: AA

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Pentagon, Suriye'deki Rus ve ABD askeri araçlarının kazasında 4 ordu mensuplarının yaralanmasından dolayı Rusya'yı sorumlu tuttu. Pentagon Sözcüsü Hoffman, "Ruslara hareketlerinin tehlikeli ve kabul edilemez olduğunu ilettik" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, salı günü Suriye'nin doğusunda meydana gelen olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Hoffman, açıklamasında, "Salı günü Rus güçleri, Suriye'deki çatışmasızlık angajman kurallarını ihlal etti, kasıtlı ve provokatif eylemleriyle ABD ordu mensuplarını yaraladı. Ruslara hareketlerinin tehlikeli ve kabul edilemez olduğunu ilettik." ifadesini kullandı.

Kendilerinin Suriye'deki angajman kurallarına uyduklarını ve istenmeyen gerilimlerin yaşanmaması için çaba gösterdiklerini kaydeden Hoffman, "Bu talihsiz karşılaşmanın yatışması için profesyonelce ve sakince hareket eden sahadaki askerlerimizi takdir ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sözcü ayrıca, Suriye'de rutin çatışmasızlık angajmanına dönülmesini beklediklerini, ancak askerlerinin güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir durumda "kendilerini savunma hakkını saklı tuttuklarını" vurguladı.

Suriye'nin doğusunda önceki gün Rus askeri konvoyundaki araç ile ABD askeri aracının çarpışması sonucu en az 4 Amerikan askerinin yaralandığı bildirilmişti.

CNN'e konuşan ABD'li savunma yetkilileri, "Rus konvoyundan bir aracın kasti olarak Amerikan ordusuna ait araca çarptığını" iddia etmişti.

Rusya ise, Suriye’de ABD askerlerinin Rus devriyesini engellediğini, geçiş güzargahının önceden ABD tarafına bildirildiğini savunmuştu.

Bu olayın, "Suriye rejimini destekleyen Rus birlikleri ile ABD ordusunun Suriye'de karşılaşması sonucu Amerikan askerlerinin yaralandığı ilk olay" olduğu belirtiliyor.

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