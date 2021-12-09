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09 Aralık 2021 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 11:10:00

ABD'den Rusya'ya "nükleer silah" tehdidi!

Kaynak: AA

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ABD'nin Mississippi Senatörü ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Üyesi Cumhuriyetçi Roger Wicker, Biden'a Rusya'nın Ukrayna tehdidine karşı nükleer silah seçeneğini önerdi.

ABD'nin Mississippi Senatörü ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Üyesi Cumhuriyetçi Roger Wicker, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'yı tehdit eden Rusya'ya karşı nükleer silah dahil her türlü askeri seçeneği masaya koyması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınak yapması Washington'u kaygılandırmaya devam ediyor.

Cumhuriyetçi Senatör Wicker, söz konusu kriz üzerine Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı görüntülü görüşmeye ilişkin Fox News televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Putin'in askeri yığınağı pazarlık unsuru olarak da kullanabileceğini belirten Wicker, ancak Rus liderin daha önce 2008'de Osetya Savaşı'nda ve 2014'te Kırım'ın ilhakıyla Batı dünyasını şaşırttığını ifade etti.

Wicker, Biden'ın Putin'e ABD'nin kararlılığını gösterdiğini umduğunu kaydederek Ukrayna'da 200 ABD askerinin olduğunu ancak bunların eğitim amacıyla orada bulunduğunu dile getirdi.

ABD'nin elindeki seçeneklere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Wicker, NATO'nun doğu kanadına askeri yığınak yapılabileceğine ve gerektiği takdirde "askeri adım" atılmasına destek vereceğini vurguladı.

"Askeri adımdan" kastının ne olduğuna ilişkin bir soruya ise Wicker, şu ifadeleri kullandı:

"Askeri adım, Karadeniz'e gemilerimizi konuşlandırıp Rusya'nın askeri kapasitesinin üzerine yıkım yağdırmak anlamına gelebilir. ABD askerlerini sahaya indirmek olabilir, bunu masa dışında bırakmamak gerektiğine inanıyorum. Aynı zamanda ilk taarruz için nükleeri de seçeneklerin dışında bırakmamalıyız. Bunun olabileceğini beklemiyorum ama bu seçeneği masadan kaldırmamak gerekir. Başkan'ın her şeyin masada olduğunu söylemesi gerekir."

ABD yönetimi, uzun süredir Rusya'nın askeri yığınak konusunda niyetini açıklaması gerektiğini ifade ediyor.

Biden yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi durumunda "ağır bedeller ödeyeceği" konusunda Moskova'yı uyarmıştı ancak söz konusu bedelin "askeri bir bedel" olması beklenmiyor.

Etiketler : ABD Roger Wicker RUSYA Joe Biden
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