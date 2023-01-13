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13 Ocak 2023 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:13 Ocak 2023 Cuma 11:00:00

ABD'den Rusya'nın Ukrayna savaşında komutan değiştirme yorumu: Delilik

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya'nın Ukrayna savaşında sürekli komutan değiştirerek farklı sonuç elde etmeye çalıştığını ve bunu "deliliğe" benzettiğini söyledi.

Günlük basın toplantısında "Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Ukrayna'daki operasyondan sorumlu Müşterek Askeri Kuvvetlerin başına getirilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Price, bu görevlendirmeyle Rusya'nın savaşta ne amaçladığını Moskova'ya sormak gerektiğini söyledi.

Price, "Bizim perspektifimizden bakacak olursak bu bana delilik tanımlarından birini, yani farklı bir sonuç elde etmek için aynı şeyi tekrar tekrar yapmayı hatırlatıyor. Rusya her seferinde daha üst rütbeli, daha deneyimli, muhtemelen daha etkili komutanlar atayarak her seferinde aynı sonuca çıkıyor; Ukrayna'nın kendini savunma duvarını, kendi ülkelerini savunmaya adanmış Ukraynalı savunucuları görüyor. Rusya her seferinde yeni bir komutan atayarak savaşın dinamiklerini değiştirmeyi umuyor olabilir ama orada temel dinamik değişmeyecek. O da Ukraynalıların kendi toprakları için savaşmasıdır." dedi.

Ukrayna ordusu toprağı, demokrasisi için savaşırken Rus ordusunun toprak alma savaşına giriştiğini ifade eden Price, Ukrayna ordusunun savaş alanında etkisini göstermeye ve topraklarını savunmaya devam edeceğine olan güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik komuta kademesinde değişikliklerin yapıldığı ve Gerasimov'un Müşterek Askeri Kuvvetlerin başına getirildiği bildirişmişti.

Açıklamada, Müşterek Kuvvetlerin önceki komutanı ve Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'in ise Gerasimov'un yardımcılığı görevini yürüteceği kaydedilmişti.

Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Aleksey Kim'in de Gerasimov'un yardımcıları olarak atandıkları aktarılmıştı.

TÜRKİYE İLE ESED REJİMİ ARASINDAKİ GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önümüzdeki hafta ABD'yi ziyaret edeceğine ilişkin bir soruya yanıt veren Price, "Her türlü zorluk ve fırsatta sadık ortaklar ve NATO müttefikleri olarak birlikte başarmaya çalıştığımız önemli işler için Türk müttefiklerimizle düzenli olarak angajman kuruyoruz." diye konuştu.

Price, Çavuşoğlu'nun Şubat ayında Esed rejimi Dışişleri Bakanı ile görüşeceğine ilişkin açıklaması konusunda ise her ülkeye ABD'nin rejimle normalleşmeyeceğini açıkça beyan ettiklerini ve bu tür adımları desteklemediklerini belirttiklerini dile getirdi.

Sözcü, Suriyelilerin öncülük ettiği ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararına uygun bir siyasi çözümü desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Esed rejiminin yaptığı kıyımlar için hesap vermesi gerektiğini anlatan Price, hesap verme mekanizması olarak da ABD'nin rejime yönelik yaptırımlarını öne sürdü.

Price, "Yaptırımlardan, eylemlerden, platformlardan bahsettiniz, son 11 yılda ABD'nin bu yaptıklarının Beşşar Esed'in motivasyonunu veya savaşın seyrini az bile olsa değiştirdi mi?" sorusuna, "Bedel ödetme adımları olmasaydı Esed rejimi ne yapardı bilemeyiz. 2014 sonrasında ABD'nin ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin Suriye'nin kimyasal silah stoklarına el koyma ve imha etme eylemleri olmasaydı Esad rejimi ne yapardı bilmiyoruz. Bunların hepsi bilinmiyor." yanıtını verdi.

Muhabirin, "Soru şu ki bunların hiçbiri savaşın seyrini değiştirmiyor, ABD'nin bir rejim değişikliği politikası yok. Kıyımlar devam ediyor ve insanlar acı çekmeye devam ediyor. Peki buradan çıkış yolu nedir?" sorusu üzerine Price, BM Güvenlik Konseyi kararına işaret etti.

Price şöyle devam etti:

"Suriye'deki son 12 yıllık iç savaşın gidişatından memnun olduğumuz izlenimini vermek istemiyorum. Tam tersi. Bu mutlak bir trajedidir; rejim tarafından, Beşşar Esed tarafından Suriye halkına uygulanan insan yapımı bir trajedidir. Şimdi, ABD ve uluslararası toplum Esed rejiminden hesap sormak için gereken adımları atmasaydı neler olabilirdi bilemem ama söyleyebileceğim şu ki, BM Güvenlik Konseyinin 2254 No'lu kararındaki vizyonu ilerletmek için adımlar atmaya devam edeceğiz."

Etiketler : abd rusya komutan ukrayna
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