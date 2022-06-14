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14 Haziran 2022 Salı 19:41:00 - Güncelleme:14 Haziran 2022 Salı 19:41:00

ABD'den Rusya'nın enerjiyle ilgili bazı işlemlerine 5 Aralık'a kadar izin

Kaynak: AA

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ABD yönetimi, Sberbank, VTB Bank, Alfa-Bank ve diğer bazı Rus kuruluşlarının enerjiyle ilgili birtakım işlemlerinin 5 Aralık'a kadar devam etmesine izin verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, bazı işlemlere izin veren ve 24 Haziran'da sona erecek muafiyetin süresinde uzatmaya gitti.

Bu kapsamda, Sberbank, VTB Bank, Alfa-Bank ve diğer bazı Rus kuruluşlarının enerjiyle ilgili birtakım işlemlerinin 5 Aralık'a kadar sürmesine izin verildi.

ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ülkeye yönelik yaptırımları kapsamında, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömürün ithalatını yasaklamıştı. Ancak Rus petrolü ve gazına ilişkin banka işlemlerinin devam edebilmesi için zaman tanınmıştı.

Etiketler : ABD yönetimi Bakanlık Rusya
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