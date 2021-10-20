Rusya ile gerilim yaşayan ülkelere ziyaret düzenleyen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Gürcistan'dan sonra temaslarda bulunmak üzere bu kez de Ukrayna'ya geldi. Austin'i Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy kabul etti.

AA'nın aktardığı habere göre, Zelenskiy ve Austin, Ukrayna Devlet Başkanlığında basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki savunma alanındaki iş birliğini güçlendirme konusunu ele aldı.

Zelenskiy, ABD'nin lojistik desteği için minnettar olduğunu ifade ederek, ABD'nin ülkesinin savunma alanında kilit partneri olduğunu belirtti.

Austin de ABD'nin, Ukrayna'nın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne kararlı desteğini teyit etti.

Ayrıca Austin, Ukrayna savunma sektörünün NATO üyelik kriterlerine ulaşması yolunda atılan adımlara ilişkin bilgilendirildi.

Görüşmede Ukrayna'nın doğusu, Karadeniz, Azak Denizi'ndeki güvenlik durumu ve enerji güvenliği konuları da ele alındı.

RUSYA'DA SEÇİMLER

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, 39 federatif bölgenin parlamentosu ile bazı bölgelerdeki yönetici ve mahalli seçimler için 17-19 Eylül arasında oylama işlemi gerçekleşmişti.

Ukrayna yönetimi, Rusya'nın Kırım'da seçim yapmasına uluslararası hukukun ihlal edildiği gerekçesiyle itiraz etmişti.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yaptığı seçimleri tanımadığını bildirmişti.

Rusya, 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhak etmişti.

AUSTIN'İN GÜRCİSTAN ZİYARETİ

ABD Savunma Bakanı Austin, 18 Ekim'de resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gelmiş ve Gürcistan Başkanı İrakli Garibaşvili tarafından kabul edilmişti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Garibaşvili konuşmasında, Austin'e, ABD'nin Gürcistan'a verdiği somut destekten dolayı teşekkür etmişti.

Garibaşvili, Austin'in Tiflis ziyaretinin ABD'nin Karadeniz Bölgesi'ndeki istikrarın güçlendirilmesine verdiği desteğin yansıması olduğunu söylemişti.

"ABD, Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgal etmesini kınıyor"

Austin de ABD ile Gürcistan'ın iki stratejik ortak ülke olduğunu ve ikili ilişkilerin benzer değerlerin üzerinde inşa edildiğini vurgulamış, ABD olarak Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerinin altını çizmişti.

Rusya'nın, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde işgal politikası uygulamaya devam ettiğini, ayrıca Karadeniz'de çeşitli yollarla bir etki yaratmaya çalıştığını, ABD olarak buna tepki gösterdiklerini belirten Austin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"ABD, Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgal etmesini ve çeşitli yollarla Karadeniz üzerinde nüfuz kazanma girişimlerini kınıyor."

Görüşmede taraflar, bölgesel ve Abhazya ile Güney Osetya'daki gelişmeleri ele almıştı.