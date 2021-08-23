ABD'den Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısına tam onay
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, daha önce ülkede acil kullanım onayı verilen Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısına tam kullanım onayı verdi.
Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı, aralık ayında acil kullanım onayı aldığı ABD'de şu ana kadar 204 milyondan fazla kişiye uygulandı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bugün, söz konusu aşıya tam onay verildiğini duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamada, bu adımın aşıya olan güveni artırabileceğine dikkat çekildi.
Açıklamada, "FDA'nın bu aşıyı onaylaması, Kovid-19 salgınıyla mücadele devam ederken bir kilometre taşıdır." ifadesi kullanıldı.
ABD'de toplam nüfusun neredeyse yüzde 51'i tam olarak aşılanmış durumda.
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