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06 Eylül 2023 Çarşamba 16:13:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 16:13:00

ABD'den Pekin'e uyarı: Hindistan ile olan gerginliğin G20 Zirvesi'ni etkilememesi Çin'e bağlı

Kaynak: AA

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Hindistan ve Çin arasındaki gerginliğin G20 Zirvesi'ne gölge düşürüp düşürmemesinin Pekin yönetimine bağlı olduğunu söyledi.

Sullivan, düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'da 9 ve 10 Eylül'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi öncesi Hindistan ile Çin arasındaki gerginliği değerlendirdi.

Hindistan ve Çin arasındaki gerginliğin zirveye etkisine ilişkin Sullivan, "Bu Çin'e bağlı. Eğer Çin isterse, devreye girip oyunbozan rolü oynama seçeneği mevcut." dedi.

Sullivan, "G20 dönem başkanı Hindistan'ın da ABD ve diğer tüm üyeler gibi Çin'i iklim, banka reformu, borçların hafifletilmesi ve teknoloji alanlarında, jeopolitik sorunları bir kenara bırakarak yapıcı bir yol izlemeye davet edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

G20 Liderler Zirvesi 9 ve 10 Eylül'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek.

Hindistan, Çin'in tartışmalı haritasına tepki göstermişti

Hindistan, ihtilaflı sınır bölgesi Arunaçal Pradeş eyaletini kendi toprağı gösteren Çin'i 29 Ağustos'ta protesto etmişti.

Çin hükümeti ise haritayı "rutin egzersiz" olarak tanımlayarak Hindistan'ın "aşırı yorumlamadan" kaçınmasını istemişti.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jeff Liu, haritaya ilişkin, "Çin Halk Cumhuriyeti asla Tayvan'a hükmetmedi." ifadesini kullanmıştı.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ediyor. Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.

Etiketler : ABD HİNDİSTAN ÇİN
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