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10 Aralık 2020 Perşembe 21:07:00 - Güncelleme:10 Aralık 2020 Perşembe 21:07:00

ABD'den nükleer B-52H uçaklarıyla gözdağı

Kaynak: AA

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ABD'ye ait iki B-52H tipi nükleer bombardıman uçağı, ikinci kez Orta Doğu semalarında caydırıcılık amaçlı uçuş icra etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetlerine ait iki B-52H tipi nükleer bombardıman uçağının ikinci kez Orta Doğu üzerinden caydırıcılık amaçlı uçuş icra ettiğini açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre, CENTCOM'dan yapılan açıklamada, uçuşun, ABD'nin bölgesel askeri ortaklarına bağlılığını gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, uçuşla ilgili ifadelerine yer verilen CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, şunları dedi:

"Dünyanın öbür ucundan stratejik bombardıman uçaklarını molasız bir şekilde uçurmak ve onları birçok bölgesel ortakla kısa sürede entegre etmek bölgesel istikrar ve güvenliğe olan ortak bağlılığımızın ve yakın çalışma ilişkilerimizin bir göstergesidir."

McKenzie, uçuşların ortak ve müttefiklere güvence verdiğini, düşmanın saldırganlığını da caydırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Potansiyel düşmanlar, yeryüzünde hiçbir devletin, bir saldırıya karşı bu kadar hazır ve hızlı bir şekilde bir savaş gücünü sevk etme kabiliyetine sahip olmadığını anlamalılar."

ABD, geçen haftalarda da Orta Doğu üzerinden benzer bir uçuş icra etmişti.

Etiketler : ABD nükleer uça Orta Doğu
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