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10 Ağustos 2023 Perşembe 18:26:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 18:26:00

ABD'den Lübnan'ın eski merkez bankası başkanına yaptırım

Kaynak: AA

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ABD, Birleşik Krallık ve Kanada ortaklığında, Lübnan'ın eski merkez bankası başkanı Riad Salameh'e "kendisini ve ortaklarını zenginleştirmek için gücünü kötüye kullandığı" gerekçesiyle yaptırım uygulandığı açıklandı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlık Kontrol Ofisince (OFAC), yolsuzluk ve yasa dışı eylemleri Lübnan'da hukukun üstünlüğünün bozulmasına katkıda bulunan Lübnan merkez bankasının eski başkanı Riad Salameh'in hedef alındığı bildirildi.

Salameh'in Avrupa gayrimenkullerine paravan şirketler aracılığıyla yüz milyonlarca dolar akıtarak kendisini ve ortaklarını zenginleştirmek için gücünü kötüye kullandığı öne sürülen açıklamada, OFAC'ın ayrıca, Salameh'in aile üyeleri ve yardımcısı dahil, bu faaliyetlerini gizlemeye ve kolaylaştırmaya yardımcı olan 4 yakınına daha yaptırım uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin bu eylemini, Birleşik Krallık ve Kanada ile birlikte gerçekleştirdiği kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Salameh'in Lübnan yasalarını açıkça ihlal ederek, konumunu kendisini, ailesini ve ortaklarını zenginleştirmek için kullandığını belirtti.

Eski merkez bankası başkanının ülkedeki elitlerin tüm Lübnan halkı için geçerli kurallara uyması gerekmediği algısını sürdürdüğüne işaret eden Nelson, Lübnan'daki ekonomik kriz kötüleşirken bile konumunu kendi kişisel mali çıkarları ve hırsları için kullanması nedeniyle Salameh'e yaptırım uygulamakta Birleşik Krallık ve Kanada'ya katıldıklarını ifade etti.

Etiketler : abd lübnan yaptırım
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