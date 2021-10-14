VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kanarya Adaları kıyılarına bir günde 392 düzensiz göçmen geldi
ABD'den Lübnan ordusuna 67 milyon dolarlık destek
Dışişleri'nden Beyrut'taki taraflara itidal çağrısı
Kış aylarında soğuk hava kendini hissettirecek
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Ayşe'yi öldüren eşine indirimsiz müebbet hapis
Çavuşoğlu: Taliban heyetine tavsiyelerde bulunduk
Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldılar
Azerbaycan'dan Ermenistan'a mesaj
2 ülke daha Türk İHA'sı almak sıraya girdi
CHP'li belediyelerde peşkeş
Yunanistan'da Türkiye korkusu bitmiyor
Uluslararası tedarik zincirinin yeni merkez üssü Türkiye olacak
Ordu sokağa indi: Ateş açacağız
Başkan Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor
Macron'un Türkiye ile derdi ne?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Suriye'de yeni operasyon olacak mı?
Müjdeyi duyurdu! Yerli aşı Turkovac'ta yeni gelişme
Pentagon'da üst düzey istifa!
Türkiye, dost ülkede inşa edecek! Tarih belli oldu
Nijerya'dan ''Türkiye'' kararı
Türkiye'den Mustafa Akıncı ile ilgili iddialara cevap
Merkez Bankası'nda görev değişimi
14 Ekim 2021 Perşembe 20:32:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 20:32:00

ABD'den Lübnan ordusuna 67 milyon dolarlık destek

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, ABD'nin Lübnan ordusuna 67 milyon dolar yardım yapacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Lübnan'a yaptığı resmi ziyaret sonunda başkent Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Lübnan'a geçen hafta 6 savaş helikopteri hibe ettiğini kaydeden Nuland, ülkesinin Lübnan ordusuna ek olarak 67 milyon dolar destek sağlayacağını belirtti.

"SADECE MEDYADA SES GETİRME ÇABASINDAN İBARET"

Nuland, söz konusu maddi desteğin içeriği ve ne zaman yapılacağı hakkında ise bilgi vermedi.

İran'ın Lübnan'a sağlayacağı elektrik enerjisi desteği konusuna da değinen Nuland, "sadece medyada ses getirme çabasından ibaret" değerlendirmesinde bulundu.

"İranlı şirketler bin megavatlık elektrik enerjisi sağlayacak iki santral inşa etmeye hazır"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, geçen hafta Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında "İranlı şirketler 18 ay içinde Beyrut ve Lübnan'ın güneyine bin megavatlık elektrik enerjisi sağlayacak iki santral inşa etmeye hazır." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan dün Beyrut'a gelen Nuland, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Necib Mikati ve Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile görüşmüştü.

Etiketler : ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya Müsteşar
‘İki kişinin gülmesi gerekmez mi?'

‘İki kişinin gülmesi gerekmez mi?'
60 kişinin önünde ‘evet'

60 kişinin önünde ‘evet'
Dövüş sahnesi korkuttu

Dövüş sahnesi korkuttu
Burnum dışında estetiğim yok

Burnum dışında estetiğim yok
Bir kadında aradığı özellik: Samimiyet ve saygı

Bir kadında aradığı özellik: Samimiyet ve saygı
Gülben gibi milletten para toplamıyorum

Gülben gibi milletten para toplamıyorum
Köpekbalıklarına yem oluyordu

Köpekbalıklarına yem oluyordu
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Tiyatroseverlerle buluşacak

Tiyatroseverlerle buluşacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER