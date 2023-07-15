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ABD'den kritik çağrı: Hazırlıklı olun
15 Temmuz 2023 Cumartesi 19:44:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 19:44:00

ABD'den kritik çağrı: Hazırlıklı olun

Kaynak: AA

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Beyaz Saray, ABD genelinde sıcak hava dalgasının, milyonlarca kişiyi etkilediğini belirterek, hazırlıklı olma ve güvenli kalma çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından, ülke genelinde yayılan sıcak hava dalgasıyla ilgili mesaj paylaşıldı.

Mesajda, "Milyonlarca Amerikalı, aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altında. Sıcak hava dalgasının, iklim değişimi nedeniyle yoğunluğunun ve sıklığının arttığını görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Vatandaşlara hava durumunu takip etmeleri çağrısında bulunulan mesajda, hazırlıklı olunması ve güvende kalmak için uygun hareket edilmesi istendi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) ise özellikle ülkenin batısı ve güneyinde 46 dereceye ulaşabilecek hava sıcaklığının "alt tropikal yüksek basınç artışından" kaynaklandığını, bölgenin ilk kez bu kadar güçlü bir dalgayla karşı karşıya kaldığını duyurdu.

DÜNYA ISINIYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre, ABD'de her yıl ortalama 700 kişi aşırı sıcak hava nedeniyle hayatını kaybediyor.

Küresel ortalama sıcaklığın 17,18 derece ölçüldüğü 4 Temmuz, dünya genelinde kayıtlardaki en sıcak gün olmuştu.

Hava sıcaklıkları, insan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliği etkilerinin yoğunlaşmasıyla artarken, bilim insanları, sıcaklık rekorlarının özellikle gelecek 6 hafta boyunca yeniden görülebileceği uyarısında bulunuyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü de dün El Nino koşullarının başladığını ve sıcaklık artışlarının hızlanabileceğini belirtmişti.

Küresel ortalama sıcaklık, daha önce Ağustos 2016'da 16,9 derece ölçülmüştü.

Etiketler : sıcak hava dalgası ABD Beyaz Saray ABD sıcak hava
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