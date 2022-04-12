VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin, Ukrayna ile müzakerelerde yine çıkmaza girildiğini söyledi
ANKA'ya yeni radar sistemi
Başkan Erdoğan'dan istihdama destek müjdesi
ABD'den Kinahan örgütünün liderlerinin yakalanması için 5 milyon dolarlık ödül
Eskişehir'de cezaevi aracı devrildi: 4'ü jandarma 6 yaralı
Yeni ekonomi teklifi Meclis'e sunuldu
Doğu Anadolu için fırtına uyarısı
New York metrosunda saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu
Dünya genelinde vaka sayısı 500 milyonu geçti
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Ukrayna'da bekleyen Koca Yusuf'lara" ilişkin açıklama
İşte Putin'in zafer planı
ABD'de enflasyon 41 yılın zirvesine ulaştı
Çocukluk hayalini yaşıyor
İki ay sonra oğlu geliyor
Dizinin adı değişti
Terk edilmiş hayvanların can dostu
Köy okulunda karnaval saati
Çocuk gelin olmamak için yeşil sahadalar
Burada para değil, iyilik geçer
Kitap kurdu eşe hediye kütüphane
YouTube Shorts çok para kazandıracak
"2 belediye başkanın dengeni bozmuş"
Ukrayna direnişinin sembolü oldu
Yazılıma İlgi Duyan Gençler TEKNOFEST Pardus 21.2'de Yarışıyor
12 Nisan 2022 Salı 18:28:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 18:28:00

ABD'den Kinahan örgütünün liderlerinin yakalanması için 5 milyon dolarlık ödül

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD, İrlandalı suç örgütü Kinahan'ın liderlerinin yakalanmasını sağlayacak bilgiyi verecek kişilere 5 milyon dolar ödül vadetti.

ABD, İrlandalı suç örgütü Kinahan'ın liderlerinin yakalanmasını sağlayacak bilgiyi verecek kişilere 5 milyon dolar ödül vadetti.

ABD Hazine Bakanlığı, Kinahan örgütünün lideri Daniel Kinahan, babası Christopher Snr ve kardeşi Christopher Jnr dahil 7 kişi ve örgütle bağlantılı 3 şirketin yaptırım listesine alındığı açıklandı.

ABD'nin Dublin Büyükelçisi Claire Cronin de örgütün mali açıdan bozulmasına veya Daniel Kinahan, uyuşturucu kaçakçısı babası Christopher Snr ve sahte kimlikle Almanya'da yakalanan kardeşi Christopher Jnr'ın tutuklanmasına veya mahkum edilmesini sağlayacak bilgiyi veren kişilere 5 milyon dolar verileceğini duyurdu.

"ABD suç örgütlerine karşı ortaklarıyla çalışmaya devam edecek"

Organize suç örgütlerin küresel istikrar ve demokrasiyi tehdit ettiğini kaydeden Cronin, Kinahan organize suç örgütünün cinayet, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti dahil dünya çapında "iğrenç suçlarla" suçlandığını söyledi.

Cronin, Biden yönetiminin bu kararla, bu tür organize suç örgütlerine karşı ABD'nin ortaklarıyla çalışmaya devam edeceği, nerede olurlarsa olsunlar faaliyetlerine darbe vurmak ve liderlerini adalete teslim etmek için her türlü çabayı göstereceğine dair net bir mesaj göndermek istediğini söyledi.

"MÜCADELEDE İLK AŞAMA"

İrlanda Polis Komiseri Drew Harris, bu kararların Kinahan çetesiyle mücadelede yalnızca "ilk aşama" olduğunu, çetenin geri kalan üyelerinin kaçabileceğini ancak "sonsuza kadar saklanamayacağını" ifade etti.

Kinahan çetesinin küresel faaliyetlerden tahminen 1 milyar avronun üzerinde gelir elde ettiğini söyleyen Harris, çeteye karşı Kuzey İrlanda, İspanya, Hollanda ve Avustralya kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptıklarını vurguladı.

İngiltere Ulusal Suç Dairesi'nden Matt Horne da Kinahan çetesinin İrlanda, İngiltere ve Avrupa'ya uluslararası kokain ve eroin sevkiyatları yaptığını, ayrıca ateşli silah kaçakçılığı ve kara para aklamaya da bulaştığını söyledi.

Etiketler : ABD Suç Örgütü Kinahan örgütü
Sezon finali yapacağız

Sezon finali yapacağız
İspanya'da ödüllendi

İspanya'da ödüllendi
Aşka ikinci şans mutluluğu

Aşka ikinci şans mutluluğu
İmkansız Saadet

İmkansız Saadet
Sahne için 15 yıl bekledi

Sahne için 15 yıl bekledi
Kızlar babaya emanet

Kızlar babaya emanet
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Kasabanın hemşiresi

Kasabanın hemşiresi
İspanya'da en iyi dizi seçildi

İspanya'da en iyi dizi seçildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER