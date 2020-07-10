  • BIST
    115794
  • Dolar
    6,8672
  • Euro
    7,7391
  • Altın
    396,6550
İstanbul
22 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Göztepe'nin konuğu Gençlerbirliği
Yavru ayıya işkence yapan cani gözaltına alındı
Geçici Devlet Başkan koronavirüse yakalandı
İkinci el online pazarda fiyatlar artmaya devam ediyor
İlk koronavirüs vakası tespit edildi
Rusya'dan Mustafa Şentop'a tebrik
Dolar haftanın son gününde ne kadar?
Tüm Türkiye'nin gözü Danıştay'da! Ayasofya kararı bekleniyor
ABD'den Japonya'ya dev F-35 savaş uçağı satışı: Tarihe geçecek
FETÖ birbirini yiyor! İmamlar firarileri "silkeledi"
TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin heyecanlandıran paylaşım
ABD'den Rusya'ya gözdağı: Bu iddiaların dibine kadar ineceğiz
Binali Yıldırım'ın eşini çirkin sözlerle hedef almıştı: İYİ Partili Levent Özeren gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Ukrayna'da duygulandıran not
Rusya'nın küstah açıklamasına Libya'dan sert karşılık! Bomba Hafter göndermesi
Singapur'da genel seçimler Kovid-19'un gölgesinde başladı
Başkentte banka soygunu
ABD'den BM Özel Raportörü Callamard'ın Kasım Süleymani raporuna tepki
ABD'de Demokrat başkan adayı Biden'dan 700 milyar dolarlık vaat
Libya'da işkenceyle öldürülen kişi için Hafter'e karşı protestolar düzenlendi
Nijerya'da geçen hafta 196 Boko Haram ve silahlı çete üyesi öldürüldü
"İsrail planlarına karşı güç yetirmenin kapsamlı bir direnişle mümkün olduğunu iyi biliyoruz"
Trump'tan Biden'a: Beyni yıkanmış
Singapur'da dang humması vakaları 16 binin üzerinde
10 Temmuz 2020 Cuma 09:11:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 09:11:00

ABD'den Japonya'ya dev F-35 savaş uçağı satışı: Tarihe geçecek

Kaynak: İHA

ABONE OL

ABD, 105 adet F-35 savaş uçağının Japonya'ya satışını onayladı. Uçakların değeri tam 23.1 milyar dolar olarak açıklandı. Satışın, ABD tarihindeki en büyük askeri satış olması bekleniyor.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı’nın Japonya’ya dış askeri satış kapsamında 23.1 milyar dolar değerinde 105 adet F-35 müşterek taarruz uçağı ve ekipmanlarının satışına onay verdiği belirtildi. 63 adet konvansiyonel kalkış ve iniş yapabilen F-35A ve 42 adet kısa mesafe kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35B tipi savaş uçağını içereceği belirtilen dev satışın, Suudi Arabistan’a 2010’da yapılan 29 milyar dolarlık askeri satıştan sonra ABD tarihindeki en büyük askeri satış olması bekleniyor.

GÖZLER KONGREDE

Japonya basınında yer alan haberlere göre gerçekleşmesi halinde ülkenin savunma kapasitesine ciddi katkı sağlayacak olan satışın, ABD ekonomisi üzerinde de olumlu etkisinin olacağı ifade ediliyor. Satışın kesinleşmesi için ABD kongresinin 30 gün boyunca sürece itiraz etmemesi gerekiyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER