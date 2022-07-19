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ABD'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokollerine onay
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19 Temmuz 2022 Salı 23:42:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 23:42:00

ABD'den İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokollerine onay

Kaynak: AA

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolleri onayladı.

Komitenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bu kararın onaylanmasıyla Komitenin ABD'nin diplomatik ve askeri müttefiklik kararları üzerindeki görevini yerine getirdiği duyuruldu.

Açıklamada, "Finlandiya ve İsveç'in üyeliği, istikrar ve demokrasi için gücümüze güç katacaktır" ifadesi kullanıldı.

Bu oylama ile başka ülkelerin saldırganlığına yanıtın demokratik ülkeler ile daha iyi ilişkiler kurulması olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bugün bir kez daha Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimizi gösterdik. Putin'in barbar savaş mekanizmasıyla mücadele için her türlü silahı verme çabalarımızı da iki katına çıkarmalıyız" değerlendirmesinde bulunuldu.

Protokollerin tamamen onaylanması için Senato Genel Kurulu'nda da oylanması gerekiyor.

Etiketler : ABD Finlandiya NATO
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