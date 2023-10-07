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07 Ekim 2023 Cumartesi 17:57:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 17:57:00

ABD'den İsrail'e koşulsuz destek: İsrail neye ihtiyaç duyarsa sahip olmasını sağlamak için çalışacağız

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanlığı, İsrail'in kendisini savunmak için neye ihtiyaç duyarsa sahip olmasını sağlamak için çalışacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırılar konusunda gelişmeleri takip ettiği bildirildi.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin, bu sabah Biden'a İsrail'deki Hamas saldırıları hakkında brifing verdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Başkan, güncellemeler konusunda bilgilendirilmeye ve Beyaz Saray yetkilileri, İsrailli ortaklarıyla yakın temas halinde kalmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de İsrail'deki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin İsrail'in kendini savunma hakkına olan bağlılığının devam ettiği kaydedilerek, saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.

Açıklamada, Pentagon'un gelecek günlerde, İsrail'in kendisini savunmak için neye ihtiyaç duyarsa sahip olmasını sağlamak için çalışacağı ifade edildi.

Etiketler : ABD İSRAİL DESTEK FİLİSTİN
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