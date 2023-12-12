12 Aralık 2023 Salı 21:00:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 21:00:00
ABD, Netanyahu'nun üstünü çizmeye yakın: Biden'dan 'İsrail'de hükümet değişikliği' mesajı
Kaynak: AA
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ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.
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