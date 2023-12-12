ABD, Netanyahu'nun üstünü çizmeye yakın: Biden'dan 'İsrail'de hükümet değişikliği' mesajı

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

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Netanyahu ABD'ye meydan okudu... 'Gazze Filistinlilere bırakılmalı' görüşüne tepki