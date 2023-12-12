VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Göksu İBB'nin 'kayıp 5 yıl'ını tek tek anlattı: "İmamoğlu İstanbul'a ihanet etti"
Netanyahu ABD'ye meydan okudu... 'Gazze Filistinlilere bırakılmalı' görüşüne tepki
ABD, Netanyahu'nun üstünü çizmeye yakın: Biden'dan 'İsrail'de hükümet değişikliği' mesajı
Başkan Erdoğan, Moğolistan Milli Güvenlik Konseyi Sekreterini kabul etti
DSÖ'den şarbon salgını uyarısı: 5 Afrika ülkesi risk altında
İstanbul polisinin yılbaşına kadar sürecek ''huzur uygulaması'' başladı
12 Aralık 2023 Salı 21:00:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 21:00:00

ABD, Netanyahu'nun üstünü çizmeye yakın: Biden'dan 'İsrail'de hükümet değişikliği' mesajı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Detaylar geliyor...

Netanyahu ABD'ye meydan okudu... 'Gazze Filistinlilere bırakılmalı' görüşüne tepki
Etiketler : biden netanyahu abd israil Gazze
'Kaykay'cı Sinan

'Kaykay'cı Sinan
Müzik hayatları belgesel oldu

Müzik hayatları belgesel oldu
Ramsay Hunt sendromuna yakalandı

Ramsay Hunt sendromuna yakalandı
İlişkide sevgi önemli

İlişkide sevgi önemli
Evrim Akın: Hayırsız biriyim

Evrim Akın: Hayırsız biriyim
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor
O zihniyet yıkılıyor

O zihniyet yıkılıyor
7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru

7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru
İlk kez AVM sahnesindeler

İlk kez AVM sahnesindeler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX