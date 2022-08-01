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01 Ağustos 2022 Pazartesi 23:31:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 23:31:00

ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin ticaretini destekleyen şirketlere yaptırım

Kaynak: AA

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ABD yönetimi, İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin ticaretine destek sağlayan 6 şirketi yaptırım listesine ekledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD, İran petrolünün yanı sıra İran hükümeti için önemli gelir kaynağı olan petrokimya ürünleriyle ilgili yasa dışı işlemleri kolaylaştıran altı kuruluşu yaptırım listesine ekledi." ifadesi yer aldı.

Bakanlık, İran petrol ürünlerini taşıyan bir gaz tankerini yöneten Pioneer Ship Management PTE LTD şirketine yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Bakanlık ayrıca, İran'ın petrol ticaretine lojistik destek sağlamak da dahil İran petrol ve petrol ürünleri ile ilgili işlemlerde bulunan Golden Warrior Shipping şirketinin yaptırım listesine alındığını, şirketin Glory Harvest isimli gemisinin bloke edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Hazine Bakanlığı, İran petrol ürünlerinin ve petrokimya ürünlerinin yurt dışında satışına müdahil olmaya devam eden ABD tarafından yaptırım uygulanan Basra Körfezi Petrokimya Sanayi Ticaret AŞ'yi destekleyen dört kuruluşu yaptırım listesine ekledi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) tam olarak uygulanmasına karşılıklı olarak geri dönüşü sağlamak için anlamlı bir diplomasi yolu izleme konusunda samimi olmuştur. İran, JCPOA'nın tam olarak uygulanmasına geri dönmeye hazır olana kadar İran'dan petrol, petrol ürünleri ve petrokimya ürünlerinin ihracatını hedef alan yaptırım yetkilerimizi kullanmaya devam edeceğiz."

Hazine Bakanlığından 4 şirkete yaptırım

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada da İran'ın petrokimya holdingini destekleyen şirketlerin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC), İran'ın en büyük petrokimya brokerlarından biri olan Basra Körfezi Petrokimya Sanayi Ticaret AŞ tarafından İran'dan Doğu Asya'ya on milyonlarca dolar değerinde petrol ve petrokimya ürününün satışını kolaylaştırmak için kullanılan 4 şirketi yaptırım listesine aldığı aktarıldı.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı ABD Bakanlık
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