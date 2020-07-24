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24 Temmuz 2020 Cuma 07:55:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 07:55:00

ABD'den İran'a ait yolcu uçağına Suriye semalarında yapılan önlemeye ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, "Bir ABD F-15'i , Mahan Air'e ait bir yolcu uçağına, güvenli bir uzaklık olan 1000 metre ileriden standart bir görsel inceleme yapmıştır." açıklamasında bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran merkezli Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Suriye semalarından önleme yapılmasının güvenlik amaçlı ve uluslararası standartlara uygun olduğunu açıkladı.

İran'ın Tahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiğini ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığını bildirmesinin ardından ABD cephesinden açıklama geldi.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada "Bir ABD F-15'i , Mahan Air'e ait bir yolcu uçağına, güvenli bir uzaklık olan 1000 metre ileriden standart bir görsel inceleme yapmıştır." ifadesine yer verildi.

Söz konusu incelemenin Tanf'taki karargahtaki DEAŞ ile mücadele güçlerinin güvenliği için yapıldığına işaret edilen açıklamada, "F-15'in pilotu hava aracının Mahan Air'e ait bir yolcu olduğunu tespit ettikten sonra, bu uçak ile arasına mesafe koymuştur. Bu profesyonel önleme, uluslararası standartlara göre yapılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İran'a ait yolcu uçağının taciz edilmesi

İran devlet televizyonu İsrail'e ait iki savaş uçağının, Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağına Şam üzerinde yakınlaşarak taciz ettiğini duyurmuştu.

Olay sırasında uçağın düşme tehlikesi geçirdiği ve bu esnada yolculardan bazılarının yaralandığı, uçağın Lübnan'daki Beyrut Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı aktarılmıştı.

Haberde, savaş uçaklarının İsrail'e ait olduğu belirtilirken, İran'ın Tesnim Haber Ajansı ise yolcu uçağının kaptanına dayandırdığı haberinde uçakların ABD'ye ait olduğunu aktarmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ise olaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi tarafından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e aktarıldığını belirtmiş, uçağın Beyrut'tan Tahran'a dönüşünde bir olayın vuku bulması halinde bundan ABD'nin sorumlu tutulacağını kaydetmişti. 

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