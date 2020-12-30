  • BIST
    1479.91
  • Dolar
    7,3831
  • Euro
    9,0538
  • Altın
    448,1390
İstanbul
10 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den İran hamlesi! Nükleer bombardıman uçağını gönderdi
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Aşılamada yol haritası hazır: Günde 1 milyon 100 bin kişi aşılanacak
Başkan Erdoğan: Anadolu sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir
İçişleri'nden 81 il valiliğine yılbaşı genelgesi
Mutasyona uğrayan virüsle ilgili yeni bulgu
Türkiye'yi sarsan cinayetten kan donduran detaylar
Türkiye'den kritik S-400 açıklaması: Teknik görüşmeler başladı
Çin savaşa mı hazırlanıyor?
Hollanda'da ahlaksız provokasyon!
Beklenen aşılar Türkiye'de! İlk partide 3 milyon doz...
İngiltere, Türkiye'yi örnek alarak yeni bir SİHA programı başlatıyor
Bugün burçları neler bekliyor? 30 Aralık 2020 Çarşamba günlük burç yorumları
Ani atardamar tıkanıklığı ölümcül olabilir
Karantinada diş sağlığı ihmal ediliyor
Virüsün doğal ilacı D vitamini
İki kol arasında tansiyon farkı olmamalı
Derya Tuna torun sahibi olmak istiyor
Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım
Çekirdek aile: Müge Boz-Caner Erdeniz ve kızları Vina
Demet Akalın'ın kızı Hira bebek arabasında
Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Kerem Bürsin: Yılbaşında hep evde olurum
Pınar Altuğ: Amaç izole olmak tatil değil
En iyi kısa filmi seçecek
30 Aralık 2020 Çarşamba 20:44:00 - Güncelleme:30 Aralık 2020 Çarşamba 20:45:00

ABD'den İran hamlesi! Nükleer bombardıman uçağını gönderdi

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'den Orta Doğu'da yeni bir hamle geldi. ABD, muhtemel bir İran tehdidine karşı 2 "B-52H" tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağını Orta Doğu'ya gönderdiğini açıkladı.

Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan açıklamada, "5. Bombardıman Filosunun ana üssü Minor Hava Üssünden B-52H Stratofortress mürettebatı, ABD'nin bölge güvenliğine olan bağlılığını ortaya koymak ve kısa sürede devasa bir savaş gücünü hızlıca konuşlandırma kabiliyetini göstermek üzere bugün, Orta Doğu'da bulundu." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin bölge güvenliğini yakından izlemeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, şu cümleye de yer verildi:

"İki uçaklık konuşlandırma, aynı zamanda Amerikalılara ve Amerikan menfaatlerine zarar verme niyetinde olan herkese açık bir 'caydırma' mesajı göndermektedir."

ABD'nin bu konuşlandırmayı Amerikan kuvvetlerinin İran Devrim Muhafızları Kudüs Kuvvetleri Komutanı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin birinci yılına 5 gün kala yapmış olması dikkat çekici bulundu.

"SAVAŞ PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie de üstü kapalı İran'ı işaret ederek şunları kaydetti:

"ABD herhangi bir muhtemel düşmanı caydırmak, Amerikalılara ve menfaatlerimize yönelik olabilecek herhangi bir saldırıya yanıt vermeye hazır olduğumuzu açıkça ortaya koymak için CENTCOM'un sorumluluk bölgesine harbe hazır kuvvetleri bölgeye sevk etmeye devam ediyor.

Savaş peşinde değiliz ancak hiç kimse, bizim kuvvetlerimizi korumak ve herhangi bir saldırıya güçlü bir yanıt vermek konusundaki kabiliyetimizi azımsamasın."

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNİN ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ

ABD, daha önce de 2 kez Orta Doğu bölgesi üzerinden "B-52H" tipi uçaklarla uçuş yapmıştı.

ABD, 3 Ocak 2019'da İranlı General Kasım Süleymani'yi Bağdat Havalimanı'na indikten sonra hava saldırısıyla öldürmüştü.

Buna karşılık İran ise ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki üslere füze saldırısı düzenlemişti ancak ölen herhangi bir ABD askeri olmamıştı.

İran'ın Süleymani'nin öldürülmesinin birinci yılında ABD kuvvetlerine karşı bir saldırı düzenleme ihtimaline karşı CENTCOM bir süredir bölgede deniz ve havada tedbirler alıyor.

Etiketler : ABD Orta Doğu nükleer bombardıman
Pelin Karahan: Benim için iyi yıldı

Pelin Karahan: Benim için iyi yıldı
Demet Özdemir çalışamayanlara üzülüyor

Demet Özdemir çalışamayanlara üzülüyor
Tuba Ünsal'ın tuvaletinde sanat var

Tuba Ünsal'ın tuvaletinde sanat var
Kalk Gidelim dizisinden sürprizlerle dolu final

Kalk Gidelim dizisinden sürprizlerle dolu final
BBC'de Vitali Hakim'i oynayacak

BBC'de Vitali Hakim'i oynayacak
Aşıyı sabırsızlıkla bekliyor

Aşıyı sabırsızlıkla bekliyor
Özel izinli çalışma

Özel izinli çalışma
Gülben Ergen koronayı atlattı kuaföre koştu

Gülben Ergen koronayı atlattı kuaföre koştu
Nazlı Kayı'nın nişan elbisesi 12 bin lira

Nazlı Kayı'nın nişan elbisesi 12 bin lira

EN ÇOK OKUNAN HABERLER