ABD'den ilginç Rusya kararı

ABD Başkanı Joe Biden, hali hazırda piyasalarda devam eden metal kıtlığı ve pandemi nedeniyle fiyatlardaki büyük artış nedeniyle küresel alüminyum arzını bozabilecek Rusya'ya karşı yaptırımları şimdilik erteleme kararı aldı.

Bloomberg'in iddasına göre, Beyaz Saray yetkilileri son haftalarda endüstri temsilcileriyle bir araya geldi ve onlara şu anda ABD'nin Rus alüminyumunu vuracak yaptırımlar getirme niyeti olmadığını söylediler.

Rusya tarafından tedarik edilen alüminyum, toplam ABD ithalatının kabaca %10'unu oluşturuyor.

Rusya'dan ithal edilen alüminyum ABD'de iPhone'lardan savaş uçaklarının üretimine kadar birçok sektörü tehdit ediyor.

Dünyanın dört bir yanındaki tesisler, ekonomilerin pandemiden yeniden açılmasının teşvik ettiği talebi karşılamak için üretimi artırmaya çalışırken, alüminyum fiyatları geçen yıl %55'ten fazla arttı.

SBERBANK'A DOKUNULMADI!

ABD Başkanı Biden: "Rusya'nın ikinci büyük bankası VTB dahil olmak üzere Rus bankalarının ABD'deki tüm mal varlıklarına el koyuyoruz." dedi.

En büyük Rus bankası olan Sberbank'a dokunulmadı.