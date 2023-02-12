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12 Şubat 2023 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 14:30:00

ABD'den gelen 160 kişilik ekip, Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı

Kaynak: AA

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USAID Planlama Bölümü Yöneticisi John C. Morrison, "Türklerin bu felaketin karşısında gösterdikleri dirence saygı duydum. Arama kurtarma çalışmalarıyla Türklere yardım etmeye devam edeceğiz ve bize ihtiyaç duyulduğu sürece buradayız." dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Afet Yardım Müdahale ekipleri, Adıyaman'da enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütüyor.

Deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm ilan edilmesinin ardından arama kurtarma ekibi gönderen ülkelerden biri de ABD oldu.

USAID kapsamında ABD'nin Los Angeles kentinden Türkiye'ye gönderilen ekip, depremin en çok etkilediği illerden biri olan Adıyaman'a ulaştı.

160 kişilik uzman ekip, 12 köpek ve 85 tondan fazla özel ekipman ile enkazda kalan vatandaşların çıkarılması için çalışma yürütüyor.

"BİZE İHTİYAÇ DUYULDUĞU SÜRECE BURADAYIZ"

USAID Planlama Bölümü Yöneticisi John C. Morrison, şehrin nerdeyse tamamında enkazla karşılaştıklarını ve yıkımın çok büyük olduğunu söyledi.

Enkazda kalanların kurtarılması için ekipler oluşturduklarını ve kentin farklı noktalarında arama çalışmalarına başladıklarını anlatan Morrison, şunları kaydetti:

"USAID, Türkiye'nin isteği üzerine 12 köpeğin yanında 160 kişilik bir arama kurtarma ekibi gönderdi. 2 gün önce geldiğimizden bu yana arama kurtarma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Enkazın altında insanları bulacağımız konusuna hala iyimser bakıyoruz ve buna dayanarak işimizi sürdürüyoruz. Ne zaman bir Türk ile iletişime geçsek bizi çok kibar ve misafirperver karşılıyorlar. Türklerin bu felaketin karşısında gösterdikleri dirence saygı duydum. Arama kurtarma çalışmalarıyla Türklere yardım etmeye devam edeceğiz ve bize ihtiyaç duyulduğu sürece buradayız."

Etiketler : deprem kahramanmaraş abd adıyaman arama kurtarma enkaz

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