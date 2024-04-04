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04 Nisan 2024 Perşembe 10:36:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 10:36:00

ABD'den Gazze'ye insani yardım... Gıda paketleri havadan indirildi

Kaynak: DHA

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün Hava Kuvvetleri'yle düzenlenen ortak operasyonla 38 bin öğün gıda paketinin Gazze'ye ulaştırıldığını duyurdu. Ayrıca yayımlanan Kızıldeniz raporunda Husilere ait 1 balistik füze ve 2 İHA'nın imha edildiği belirtildi.

CENTCOM dün yaptığı açıklamada Ürdün Hava Kuvvetleriyle düzenlenen ortak yardım operasyonunda 38 bin öğün gıda paketinin Gazze'ye ulaştırıldığını belirterek, "CENTCOM ve Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri, devam eden çatışmalardan etkilenen Gazze'deki sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 3 Nisan 2024 tarihinde, Gazze saatiyle 13.06'da havadan insani yardım operasyonu gerçekleştirdi.

ABD C-130'ları 38 binden fazla yemeye hazır gıda paketini bırakarak Kuzey Gazze'de hayat kurtaran insani yardım sağladı. Bugünkü görev sırasında yaklaşık dört yardım paketi denize indirildi. CENTCOM şu anda sivillerin zarar görüp görmediğini ya da altyapıya verilen zararı değerlendirmemektedir ancak durumu izlemeye devam etmektedir. Savunma Bakanlığı'nın insani yardım amaçlı havadan insani yardım operasyonlarını indirme faaliyetleri ABD ve ortak ülke hükümetlerinin ortak çabalarını içermektedir" dedi.

"HUSİLERE AİT BALİSTİK FÜZE VE 2 İHA İMHA EDİLDİ"

CENTCOM yayınladığı Kızıldeniz raporunda, "CENTCOM kuvvetleri, 3 Nisan günü saat 03.49 ile 10.00 arasında Yemen'den İran destekli Husi teröristleri tarafından Kızıldeniz'de USS Gravely'e doğru fırlatılan bir gemisavar balistik füze ve iki insansız hava aracını başarıyla vurarak imha etmiştir. ABD, koalisyon ya da ticari gemilerde herhangi bir yaralanma ya da hasar rapor edilmemiştir. Bu sistemlerin bölgedeki ABD ve koalisyon güçleri ile ticari gemiler için tehdit oluşturduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : abd gazze gıda yardım
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