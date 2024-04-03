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03 Nisan 2024 Çarşamba 09:46:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 09:46:00

ABD'den Gazze'ye havadan insani yardım

Kaynak: AA

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine 50 bin 680 öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu.

CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gazze'deki sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgenin kuzeyine dün yerel saatle 13.23'te "C-130" tipi askeri uçaklarla havadan insani yardım indirme operasyonu yapıldığı belirtildi.

Operasyonla 50 bin 680 öğüne tekabül eden gıdanın Gazze'nin kuzeyine havadan indirildiği aktarılarak, ABD'nin havadan insani yardım yapmaya devam edeceği ifade edildi.

CENTCOM, 1 Nisan'da da Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile ortaklaşa düzenledikleri operasyonla Gazze'nin kuzeyine 25 bin 344 öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdiklerini bildirmişti.

Etiketler : gazze yardım israil
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