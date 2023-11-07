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07 Kasım 2023 Salı 21:53:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 21:53:00

ABD'den Gazze işgali açıklaması: "İsrail'i bu konuda desteklemiyoruz"

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini, bunu da İsrail'e açık bir şekilde bildirdiklerini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini, bunu da İsrail'e açık şekilde bildirdiklerini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Patel, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun "Savaşın ardından Gazze'nin güvenlik sorumluluğunu üstlenecekleri" yönündeki ifadelerine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

"İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyoruz." diyen Patel, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da İsrail ziyaretinde muhataplarına bunu açık şekilde dile getirdiğini aktardı.

Patel, diğer taraftan "6 Ekim'deki statükoya" da dönmenin mümkün olmadığını belirterek, İsrail'in bölgede güvende olması gerektiğini, Gazze'nin "terör saldırıları" için bir üs olmaması gerektiğini savundu.

Etiketler : abd gazze israil
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