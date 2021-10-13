Libya planı deşifre oldu!

ABD'nin İngiltere ve Avustralya'yla imzaladığı işbirliği anlaşmasından ekonomik yara alan Fransa'ya yaptırım muafiyeti önerdiği öne sürüldü.

Küresel istihbarat gelişmelerine yer veren Intelligence Online haber sitesinde Fransa'ya ilişkin çarpıcı bir iddiaya yer verildi.

Akşam'ın haberine göre, Sitede ABD, Avustralya ve İngiltere'nin yeni bir güvenlik işbirliği çerçevesi oluşturdukları ve Fransa'nın çok büyük tepkisini çeken AUKUS anlaşmasına ilişkin gerginliğin azaltılmasına yönelik ABD'nin yeni bir planı olduğu ifade edildi.

Buna göre ABD, Fransa'ya yaptırımlar içeren Libya İstikrar Yasası'nın dışında tutma önerisi sundu. Öneri Libya iç savaşına ilk müdahale eden Batılı ülke olan, ilk askeri kayıpları veren, ülkeye füzeler soktuğu ortaya çıkan ve darbeci Hafter'e açık destek sunan Fransa'ya hediye niteliğinde.

Haberde ABD'nin AUKUS sonrası karşılıklı ilişkileri son derece gerileyen ve Fransa'nın ilk kez Washington'daki Büyükelçisi'ni çekmesine yol açan duruma ilişkin bir "barış dalı" uzattığı ifade edildi.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi'nden 21 Nisan 2021 tarihinde geçen ve Libya'da iç savaşa müdahil olan kişiler hakkında mal varlıklarını dondurma, yardımları kesme ve vize blokajı gibi uygulamalar içeren tasarı Fransa'yı doğrudan ilgilendiriyor. Tasarı kısa sürede Senato önüne gelip onaylandıktan sonra ABD Başkanı'nın onayına sunulacak.