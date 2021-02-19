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19 Şubat 2021 Cuma 08:01:00 - Güncelleme:19 Şubat 2021 Cuma 08:01:00

ABD'den flaş İran kararı! Trump'ın uygulamaya geçirdiği yaptırımlar iptal edildi

Kaynak: AA

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ABD, Donald Trump döneminde alınan İran'a yönelik yaptırımları yenileme kararını geri çekti. İlk adım olarak AB tarafından organize edilecek toplantıya katılmaya olduklarının altı çizildi.

ABD, Trump döneminde alınan İran'a yönelik tüm Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını tekrar uygulamaya imkan tanıyan mekanizmanın (snapback) hayata geçirilmesi kararını iptal etti.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, Trump yönetiminin aldığı kararın iptal edildiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "İran'ın nükleer anlaşma (JCPOA) kapsamındaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmesi halinde ABD'nin aynısını yapacağı ve İran ile görüşmelere başlamaya hazır olduğunu" açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Price, açıklamasında, "ABD, İran'ın nükleer programıyla ilgili atılacak diplomatik adımları müzakere etmek amacıyla P5+1 ülkeleri ile İran'ın yer alacağı bir toplantıya ilişkin Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisinden gelecek daveti kabul edecektir." ifadesini kullandı.

Telekonferansla basın mensuplarına Blinken'ın dünkü açıklamalarını değerlendiren ve adları açıklanmayan iki Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise, söz konusu davetin henüz gelmediğini, ancak yakın zamanda gelmesini beklediklerini kaydetti.

Yetkililerden biri, "İlk adım olarak AB tarafından organize edilecek toplantıya katılmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Ancak ondan sonrası İran'a kalmış, İran kendi tercihini yapacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Aynı yetkili, ABD'nin sırf anlaşmaya dönmüş olmak için "taviz vermeyeceğini", İran'ın orijinal JCPOA anlaşma koşullarına tamamen dönmesi halinde nükleer anlaşmayla ilgili iki ülkenin de ortak bir noktada buluşabileceğini belirtti.

- BLİNKEN İLE 3 AB DIŞİŞLERİ BAKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Dün ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile İran konusunda bir videokonferans gerçekleştirmişti.

Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, İran'ın JCPOA kapsamındaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Açıklamada, "Bakan Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın dediği gibi İran'ın JCPOA kapsamındaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmesi halinde ABD'nin aynısını yapacağı ve İran ile görüşmelere başlamaya hazır olduğunu hatırlattı." ifadesi kullanılmıştı.

ABD Başkanı Biden, göreve geldikten sonraki açıklamalarında İran'la nükleer anlaşmaya dönebileceklerinin sinyallerini vermişti.

8 Mayıs 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te imzalanan İran'la nükleer anlaşmadan ayrıldıklarını açıklamıştı.

Etiketler : ABD İRAN YAPTIRIM NÜKLEER
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