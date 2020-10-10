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10 Ekim 2020 Cumartesi 16:23:00 - Güncelleme:10 Ekim 2020 Cumartesi 16:23:00

ABD'den flaş iddia! Çin, Hindistan sınırına çok sayıda asker konuşlandırdı

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çin'in Hindistan'ın kuzey sınırına on binlerce asker konuşlandırdığını bildirdi. İki ülke eylül ayında sınıra daha fazla asker konuşlandırmama konusunda uzlaşmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fox News'e yaptığı demeçte, Çin'in Hindistan'ın kuzey sınırına on binlerce asker yerleştirdiğini açıkladı.

AA'da yer alan habere göre, hafta başında ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya ittifakı (Quad) kapsamındaki görüşmeler için Tokyo'da bulunan Pompeo, "Hindistan, kuzey sınırında 60 bin Çin askerinin olduğunun farkında." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı, Tokyo'daki toplantıdan önce Çin'in "tehditkar askeri faaliyetlerine" karşı İndo-Pasifik bölgesi ülkelerine birlik çağrısı yaparak "Dünya uzun zamandır Çin tehdidi altında. Şimdi bu konuyu ciddi bir şekilde ele almak zorundayız. Zayıflık gösterirseniz, karşılığını alırsınız." demişti.

20 HİNT ASKERİNİN ÖLMESİYLE ÇATIŞMA ÇIKMIŞTI

Çin-Hindistan sınırında 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında 3 noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Hindistan Savunma Bakanlığından 31 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Çin ordusunun, 29 Ağustos gecesi "statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif askeri eylemlerde bulunduğu ve bölgedeki açmazın çözümü yolunda daha önce askeri ve diplomatik angajmanlarda varılan uzlaşıyı ihlal ettiği" belirtilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician ise 31 Ağustos'ta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin ordusunun 2 ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı'na riayet ettiğini bildirerek, "askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini" ifade etmişti.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Çinli mevkidaşı Vey Fınghı, 4 Eylül'de Moskova'da Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı çerçevesinde bir araya gelmişti.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda her 2 ülkenin gerilimi daha fazla artıracak veya durumu daha da karmaşıklaştıracak adımlar atmama konusunda anlaştığı kaydedilmişti.

Çin ve Hindistan, eylül ayında sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırmama konusunda uzlaşmıştı.

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