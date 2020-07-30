  • BIST
    1135.55
  • Dolar
    6,9784
  • Euro
    8,2037
  • Altın
    439,4200
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Koronavirüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1595 Meksika'da 485 Hindistan'da 775 kişi öldü
ABD'nin ham petrol stokları sert düştü
Çin'de 105, Güney Kore'de 18 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Japonya'da restoranda gaz sıkışması sonucu patlama: 1 ölü, 17 yaralı
Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı ve vaka sayılarında rekor artış
Husiler BAE destekli bir taburun saflarına katıldığını duyurdu
Katar'dan Suudi Arabistan'ın DTÖ'nün raporunu istinafa götürmesine eleştiri
İYİ Partili vekilin skandallarına tahammül edemediler! Topluca istifa ettiler
İğrenç detaylar: Vekilden kan donduran tecavüz tuzağı! HDP'den mağdur kadına şok cevap
FETÖ'den hayat karartan defile işkencesi
ABD'den katil Esed'e bir yaptırım daha! Bu kez oğlunu da vurdu
CHP, PKK'ya toprak vererek diyet borcunu ödeyecek
Sosyal medya devleri Meclis'e hesap verdi
İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler sürüyor
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Koronavirüs salgınında son 24 saat
"Sağlığımızı ve ekonomimizi korumak için önemli yeni bir aşamaya girdik"
Bakan Pakdemirli mısır alım fiyatını açıkladı
Fed politika faizini sabit tuttu
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan küme düşmenin kaldırılmasına tepki
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir'den kupa finalinin ardından açıklama
30 Temmuz 2020 Perşembe 08:26:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2020 Perşembe 08:30:00

ABD'den Esed'in oğlu için bomba karar! O da yaptırım listesine alındı

Kaynak: A

ABONE OL

ABD yönetimi, "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında, Beşşar Esed'in oğlu Hafız Esed'in de aralarında bulunduğu bazı Suriyeli isimleri yaptırım listesine aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada "Esed rejiminin ordusu, vahşilik, baskı ve yolsuzluk sembolü haline gelmiştir" şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası kapsamında ilk yaptırım kararını geçen ay verdiklerini belirterek, "ABD Dışişleri ve Hazine bakanlıkları, Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası kapsamında aldığı 14 yeni yaptırım kararıyla Esed rejimine karşı kampanyasını sürdürüyor" ifadesini kullandı.

Bugün alınan yaptırım kararlarını, Esed rejiminin 2011 ve 2019'daki "en korkunç zulümlerinin kurbanlarının anısına" bu olayların gerçekleştiği bölgelere atfen "Hama ve Maarratünnuman" olarak nitelendirdiklerini ifade eden Pompeo, "Esed rejiminin ordusu, vahşilik, baskı ve yolsuzluk sembolü haline gelmiştir. Yüz binlerce insanı öldürdüler, barışçıl protestocuları tutuklayıp işkence ettiler, okulları, hastaneleri ve pazar yerlerini insan hayatını önemsemeksizin yok ettiler" değerlendirmesinde bulundu.

ESED'İN OĞLU LİSTEDE

Pompeo, bugünkü yaptırım kararları kapsamında General Zuheyr Esed ve Zuheyr Esed'in oğlu Kerem Esed'in yanı sıra Beşşar Esed'in oğlu Hafız Esed'i de listeye aldıklarını bildirdi.

Ayrıca rejim ordusuna bağlı 1. Kolordunun da yaptırımlara dahil edildiğini belirten Pompeo, "Kurbanlarının anılarını taze tutarken Beşşar Esed ve rejiminden, zulümlerinin hesabını sormaya devam edeceğiz. Esed'in gereksiz ve acımasız savaşının bitme zamanı geldi" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı kapsamında, Suriye'de siyasi bir çözüme ulaşılması çağrısında bulunan Pompeo, şunları kaydetti: "Sezar Yasası ve diğer Suriye yaptırımları, Suriye halkına zarar vermeyi amaçlamamakta ve halka insani yardımı ya da Suriye'nin kuzeydoğusundaki istikrarı sağlama çalışmalarımıza engel olmayı hedeflememektedir."

ESED VE EŞİ DE YAPTIRIM LİSTESİNE ALINMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı, 17 Haziran'da da yine Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası kapsamında, Beşşar Esed ve eşi de dahil 39 Suriyeli üst düzey yetkili ve kuruluşu yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

Pompeo, yaptırımların devam edeceğini ve Esed rejiminin BMGK'nin 2254 sayılı kararına uygun bir çizgiye gelene kadar baskıyı artıracaklarını bildirmişti.

"SEZAR SIZINTILARI" DÜNYA GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

ABD Kongresinde Aralık 2019'da kabul edilen ve 180 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtilen yasanın adındaki "Sezar" ifadesi, 2014'te Esed rejiminin rejim muhaliflerini tuttuğu hapishanelerde işkenceyle öldürülen tutukluların fotoğraflarını dünya basınına sızdıran askeri polisin kod adı olarak kullanılmıştı.

"Sezar" kod adlı askeri polisin çektiği fotoğraflar, 2014'te ilk kez Anadolu Ajansı tarafından yayımlanmıştı.

Söz konusu fotoğraflar, Esed rejiminin, sistematik işkence yaparak ve aç bırakarak öldürmek dahil işlediği savaş suçlarının delili olarak büyük yankı uyandırmıştı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER