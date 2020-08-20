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20 Ağustos 2020 Perşembe 18:43:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 18:43:00

ABD'den Esed rejimi yetkililerine yeni yaptırımlar

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beşşar Esed rejiminin bazı üst düzey yetkililerini yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yazılı bir açıklama yaparak, Suriye'de halen devam eden çatışma durumunun ana sorumlusunun Esed rejimi olduğunu vurguladı.

Doğu Guta'da 1400'den fazla Suriyeli sivilin ölümüne neden olan kimyasal saldırının yarın yıl dönümü olduğunu hatırlatan Pompeo, "O vahşetin kurbanlarının anısına ABD Esed rejiminin askeri ve finansal destekçilerine altı yeni yaptırım getiriliyor." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda "Esed'in sağ kolu" olarak nitelendirdiği Yasir İbrahim'in ABD'nin yaptırım listesine alındığını belirten Pompeo, İbrahim'in Esed'in zenginleşmesinde önemli roller oynadığını ifade etti.

Pompeo, aynı kapsamda, Esed'in medya danışmanı Luna el-Şibl, Baas Partisi yetkilisi Muhammed Amr Saati, Suriye ordusu komutanlarından Fadi Saqr, Ghaith Dalah ve Samer İsmail'in de yaptırım kapsamına alındığını belirtti.

Suriye'de ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı çerçevesinde siyasi bir çözümün bulunabileceğini kaydeden Pompeo, başta Esed rejimi olmak üzere tüm tarafları söz konusu karara uygun adımlar atmaya davet etti.

ABD yönetimi, 17 Haziran'daki açıklamasıyla, "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında, Beşşar Esed ve eşi de dahil 39 Suriyeli üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

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