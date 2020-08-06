  • BIST
    1091.8
  • Dolar
    7,0552
  • Euro
    8,4380
  • Altın
    462,7470
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölümler arttı
Beyrut Valisi: Patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aştığını tahmin ediyoruz
Tel Aviv Belediye binası Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 530 bine yaklaştı
ABD'den Çin'e seyahat edenlere 'aşırı dikkat' çağrısı
İzmir'de Türk karasularına geri itilen 82 sığınmacı kurtarıldı
Almanya'da polisler vücut kamerası ile devriye gezecek
Türkiye'den Yemen'deki selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü
Başakşehir, Avrupa Ligi'ne veda etti
Libya Ordusu: 'Wagner' unsurlarının Cufra'dan Sirte'ye hareketini gözlemledik
Fransa'da salgında ölenlerin sayısı 30 bin 305'e yükseldi
ABD Savunma Bakanı Esper: Birçok kişi Beyrut'taki patlamanın kaza olduğuna inanıyor
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: 60 milyon avro olan harcamamızı 40 milyon avro mertebelerine çeke ...
Dünya genelinde 12 milyonu aşkın kişi koronavirüsü yendi!
Bakan Koca'dan iddialara sert tepki: Yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır
Pençe-Kaplan'da bir güvenlik korucusu şehit oldu
Başkan Erdoğan: AÖF psikoloji lisans eğitiminin kapatılması daha yararlı
Vali bu sözlerle uyardı: Devam ederse yasaklamak zorunda kalacağız
Brexit'ten sonra diğer AB ülkelerine göç eden İngilizlerin sayısı yüzde 30 arttı
Cammu Keşmir'de Müslümanlar etkisizleştiriliyor
Türkiye için risk var mı? Beyrut'taki felaketin ardından rahatlatan açıklama
Abluka altındaki Gazze'den Lübnan'a 'Beyrut, güçlü ol' mesajı
Pelin Karahan paylaştı! Murat Boz'un saçlarının hali şaşkınlık yaşattı
06 Ağustos 2020 Perşembe 00:32:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 00:32:00

ABD'den Çin'e seyahat edenlere 'aşırı dikkat' çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin hükümetinin son dönemdeki "tutuklama emirlerine" işaret ederek, bu ülkeye seyahat eden ABD vatandaşlarına "aşırı dikkat etmeleri" çağrısında bulundu.

Pompeo, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Çin'in, aralarında bir ABD vatandaşının da bulunduğu bazı göstericiler hakkında tutuklama emri yayımlamadığını belirterek, "ABD vatandaşlarını, Çin'e giderken ya da Çin içinde seyahat ederken aşırı dikkatli olmaya çağırıyoruz." uyarısında bulundu.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikasını sürdürdüğünün de altını çizen Mike Pompeo, "ABD Hazine Bakanlığından, buradaki insan hakları ihlalcilerine karşı Küresel Magnitsky Yasası kapsamındaki yaptırım haklarını kullanmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Pompeo, Çin menşeli telekomünikasyon şirketlerinin ABD ile diğer ülkeler arasında hizmet vermesini istemediğini kaydederek, "Güvenilmez Çin merkezli uygulamaların da ABD'deki mobil uygulama mağazalarından kaldırıldığını görmek isteriz." dedi.

ABD SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞANLARIN YAKALANMASI İÇİN 10 MİLYON DOLARA KADAR ÖDÜL

Rusya'nın da ABD için bir "ulusal güvenlik" tehdidi olduğuna işaret eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 3 Kasım seçimlerine Rusya ve diğer "kötü niyetli aktörlerin" müdahale girişimlerine karşı adım attıklarını duyurdu.

Pompeo, "Yabancı hükümetlerin kontrolü ya da talimatı altında ABD seçimlerine müdahale eden kişilerin tespit edilmesi ve yerinin belirlenmesi için verilecek her bilgiye karşı 10 milyon dolara kadar ödül koyuyoruz." ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER