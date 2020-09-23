  • BIST
    1101.18
  • Dolar
    7,6845
  • Euro
    8,9872
  • Altın
    464,5170
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rus muhalif lider Aleksey Navalni taburcu edildi
KPSS sonuçları bekleniyor! Ne zaman açıklanacak?
Başkan Erdoğan'a teşekkür etti: Sesini bir kez daha yükselttiği için takdir ediyorum
Başkan Erdoğan'ın konferans önerisine destek: Olumlu bir çağrıdır, katılmaya hazırız
Yemen'de siviller bombalandı: 16 yaralı
ABD'den Çin'e çok sert yanıt: Çin'den daha büyük bir kabadayı yoktur
Meteoroloji'den 8 ilimize yağış uyarısı! İşte son hava durumu tahmini
Yemen hükümeti: Şikarçi'nin açıklaması, İran'ın Husi darbesine verdiği desteğin itirafıdır
Rusya Devlet Başkanı Putin'den BM personeline ücretsiz koronavirüs aşısı sözü
Cavani, Fenerbahçe'nin tapusunu istedi!
Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme: 6 ülke birleşip anlaşma imzaladı
Bakan Pekcan'dan ABD ile ticaret açıklaması
Motorine indirim geliyor
Facebook, siyasi içerikli bazı hesapları kapattı
Benzinden sonra motorine de 11 kuruşluk indirim geliyor
Binbaşı Ercan Kurt'un katili Amanoslar'da öldürüldü
Bu bir devrim! İkinci baro bugün kuruluyor
AK Parti'den öğrencilere tablet müjdesi
Türkiye 54 ülke arasında birinci! İngilizlerin hayali olduk
Fransız basını Başkan Erdoğan-Macron görüşmesini böyle gördü
Türkiye ilk kez atamıştı: Sinan Yeşildağ görevine başladı
Güney Çin Denizi'nde sular durulmuyor! ABD ordusunun sivil havacılık kodu hileleri
ABD'den Çin'e karşı bir adım daha! "Uygur Zorunlu İşçiliği Engelleme Tasarısı" onaylandı
İlk kez duyan Fatma'nın sevinci ağlattı
23 Eylül 2020 Çarşamba 09:55:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 10:01:00

ABD'den Çin'e çok sert yanıt: Çin'den daha büyük bir kabadayı yoktur

Kaynak: AA

ABONE OL

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada ABD'yi 'tek taraflılık', 'korumacılık' ve 'kabadayılık' ile suçlamasına sert tepki gösterdi. Sözcü McEnany "Çin, Dünya Sağlık Örgütü ile ortaklık kurarak virüsün bulaşmasına ilişkin önemli bilgileri sakladı. Konu Kovid-19 olduğunda, dünyada Çin'den daha büyük bir kabadayı yoktur." dedi.

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un yerine atanacak adayın, seçimlerden önce mi sonra mı belirlenmesi gerektiği yönündeki tartışmalara değinen McEnany, "Anayasada açık bir şekilde Yüksek Mahkemedeki bir koltuk zaman fark etmeksizin boşaldığında, ABD başkanının bu koltuğu doldurma hakkı olduğu yazılıdır. ABD başkanının seçim yılında başkan olmasını engelleyen bir madde yoktur. Kimse 4 yıllık görev süremizi 3 yıla indiremez. Başkan, başkandır." ifadelerini kullandı.

McEnany, ABD'de gelişme aşamasında olan Kovid-19 aşılarının işe yaramaması durumunda, Beyaz Saray'ın virüsle mücadelede bir B planı olup olmadığının sorulması üzerine, "Bu yılın sonuna kadar, işe yarayan en az 1 aşıya sahip olmayı bekliyoruz." yanıtını verdi.

- ÇİN'E CEVAP

Çin Devlet Başkanı Şi'nin bugün BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ABD'yi "tek taraflılık", "korumacılık" ve "kabadayılık" ile suçlamasına ilişkin McEnany, şu ifadeleri kullandı:

"Çin, çabasını Kovid-19 ile mücadeleden ziyade, bu virüs hakkındaki bilgileri saklamak yönünde harcadı. Çin'in en başından bu yana yaptıkları affedilemez. Çin, Dünya Sağlık Örgütü ile ortaklık kurarak virüsün bulaşmasına ilişkin önemli bilgileri sakladı, sadece bizden değil, tüm dünyadan bu bilgiler saklandı. Konu Kovid-19 olduğunda, dünyada Çin'den daha büyük bir kabadayı yoktur. Dünya Sağlık Örgütünde olanlara bakarsanız bunu gayet açık şekilde görürsünüz."

- MCENANY'DEN NAVALNIY'IN ZEHİRLENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

McEnany, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin Trump'ın tutumunun ne olduğunun sorulması üzerine ise ABD'nin Navalnıy'ın zehirlenmesinin kınandığı G7 açıklamasına imza koyduğunu anımsattı.

Almanya'nın Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin ulaştıkları delilleri G7 ülkeleri ile paylaştığını da belirten McEnany, "Sayın Navalnıy, Rusya tarafından geliştirilen bir kimyasal madde ile yapılan bir saldırının kurbanıdır. Herhangi birisi tarafından, herhangi bir yer ve zamanda kimyasal silah kullanımı, hiçbir şart altında kabul edilemez." dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER