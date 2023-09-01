VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
tv4 Digiturk 65. kanalda
AB ve Rusya arasındaki ticareti azalıyor
ABD'den Çin-Rusya ittifakı değerlendirmesi: "En büyük tehdit"
Deyrizor'da terör örgütü PKK/YPG süpürülüyor: 24 köy kurtarıldı
Başkan Erdoğan: TEKNOFEST benim adeta evladım gibidir
01 Eylül 2023 Cuma 17:54:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 17:54:00

ABD'den Çin-Rusya ittifakı değerlendirmesi: "En büyük tehdit"

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul, Rusya-Çin ittifakını "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük tehdit" olarak değerlendirdi.

ABD Kongresi heyetiyle İsveç'i ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüşen McCaul, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ittifak hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şi ve Putin arasındaki ittifaka dair endişe duyduğunu belirten McCaul, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa ve Pasifik'e yönelik bu denli büyük çaplı tehdit görmemiştik." ifadelerini kullanarak, söz konusu ittifakı "içinde bulundukları büyük güç rekabetinde özgür dünya için büyük bir meydan okuma" olarak değerlendirdi.

McCaul, İsveç'in ekim ayına kadar NATO'ya katılmasını beklediğini ifade ederek, Finlandiya ve İsveç'in NATO'da yer almasıyla İttifak'ın "daha güçlü ve kenetlenmiş" bir yapı haline geleceğini söyledi.

ABD Kongresi heyeti, bir sonraki durakları olan Hollanda'da, hükümet yetkilileri ve parlamento üyeleriyle görüşecek.

Etiketler : abd rusya çin
İlk aile pozu

İlk aile pozu
Oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Oyunculuğa yeşil ışık yaktı
Bir dizi operasyon

Bir dizi operasyon
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim
Ölümden döndü

Ölümden döndü
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
Hayatım film olsun

Hayatım film olsun
Herkes paranın peşinde

Herkes paranın peşinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX