ABD'den büyük skandal! Teröristlere tank verdiler

S-400 konusunda Türkiye'yi hedef alan ABD, bir yandan teröristlere desteğe devam ediyor.

ABD Temsilciler Meclisi, terör örgütü YPG/PKK'ya 177 milyon dolar yardım yapılmasını da öngören 778 milyar dolarlık 2022 savunma bütçesi tasarısını geçen hafta onaylayarak birçok tartışmayı beraberinde getirmişti.

ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜNE TAHSİS ETTİĞİ ZIRHLI ARAÇLAR

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG, ABD'den aldıkları Bradley tipi zırhlı araçların görüntülerini paylaştı.