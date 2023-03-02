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02 Mart 2023 Perşembe 07:32:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 07:32:00

ABD'den BM Güvenlik Konseyi için reform çağrısı

Kaynak: AA

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ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, "ABD'nin liderliği olmadan Çin ve Rusya gibi ülkeler otoriter yaklaşımlarıyla BM'yi ve dünyayı şekillendirmeye çalışır. Biz buna izin vermiyoruz." dedi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'ne ilişkin reformlar yapılması ve daha fazla daimi üye eklenmesi gerektiğini söyledi.

Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesinin ilgili alt komitesi tarafından düzenlenen oturumda soruları yanıtlayan Greenfield, ABD'nin BM nezdinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Greenfield, "ABD'nin liderliği olmadan Çin ve Rusya gibi ülkeler otoriter yaklaşımlarıyla BM'yi ve dünyayı şekillendirmeye çalışır. Biz buna izin vermiyoruz." diye konuştu.

BM Genel Kurulu'nda Rusya'ya Ukrayna topraklarından derhal çekilme çağrısında bulunan kararın oy çokluğuyla kabul edildiğini anımsatan Greenfield, "Rusya'yı dünya sahnesinde yalnızlaştırdık. Rusya zayıf ve tek başına kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal afetler gerçekleştiğinde ABD'nin uluslararası destek için de girişimlerde bulunduğunu aktaran Greenfield, "Suriye ve Türkiye'deki depremlerin ardından Suriye'ye insani yardımın ulaşımını kolaylaştırmak için sınır kapılarının açılması için çalıştık." dedi.

- BM REFORMLARI

Greenfield, uluslararası sorunların çözümü yönündeki çabaların yanı sıra ABD'nin BM'nin daha etkin hale getirilmesi ve temsil gücünün artırılarak güvenirliğinin güçlenmesi için çalıştığını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin daha kapsayıcı olması gerektiğini ve temsil gücünün artmasının önem taşıdığını kaydeden Greenfield, "Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi BM Şartı'nda ortaya koyuldu. Bunu değiştiremeyiz ancak daha fazla daimi ve seçilmiş üye eklenmesini sağlayabiliriz." diye konuştu.

Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'ne yeni ülkelerin dahil edilmesi için gerekli reformlar hakkında üye ülkelerle görüşmeler yürüttüğünü aktardı.

Etiketler : ABD BM reformları Greenfield BM Güvenlik Konseyi

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